Il creatore di video in edizione limitata per contenuti unici
Crea contenuti social accattivanti e annunci video istantaneamente, sfruttando avatar AI realistici per un impatto maggiore.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di 90 secondi 'come funziona' che illustri la funzionalità principale di una nuova integrazione API, destinato ai team di supporto tecnico e agli sviluppatori che necessitano di un rapido riferimento. Il video richiede visualizzazioni dinamiche, passo dopo passo, che mostrano frammenti di codice e interazioni di sistema, presentate da un avatar AI professionale. Utilizza la funzione "AI avatars" di HeyGen per un relatore coerente e coinvolgente, garantendo un processo di "Generazione Video End-to-End" senza soluzione di continuità per spiegazioni tecniche complesse.
Crea un video di aggiornamento del prodotto di 45 secondi che evidenzi i miglioramenti più recenti a uno strumento di gestione dei progetti, rivolto agli utenti tecnologici esistenti e agli early adopters. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva elegante e moderna con musica di sottofondo energica e una voce narrante AI amichevole e coinvolgente. Enfatizza i nuovi 'controlli di branding' e dimostra come la capacità di HeyGen di "ridimensionare e esportare il rapporto d'aspetto" consenta un rapido adattamento su varie piattaforme social, garantendo contenuti visivamente ottimizzati.
Progetta un modulo di formazione sulla conformità di 2 minuti che spieghi le nuove normative sulla privacy dei dati ai team tecnici globali e agli ufficiali di conformità. La presentazione visiva deve essere informativa e autorevole, impiegando un design pulito con testo sullo schermo che evidenzi i punti legali chiave. Una voce AI professionale dovrebbe consegnare il contenuto in modo chiaro, supportata dalla funzione "Sottotitoli/caption" di HeyGen per l'accessibilità e per garantire che i "Sottotitoli Automatici" siano accurati, rendendo questo essenziale "contenuto video personalizzato" universalmente comprensibile.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video personalizzati e in edizione limitata che catturano l'attenzione e generano risultati per le tue campagne.
Genera Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea video e clip social unici e tempestivi che risuonano con il tuo pubblico e migliorano la tua presenza online.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen il processo di produzione video?
HeyGen agisce come un avanzato "creatore di video AI", sfruttando l'"automazione intelligente" e le capacità di "trasformare il testo in video da script" per abilitare la "Generazione Video End-to-End" per varie esigenze. Questo robusto "strumento di produzione video" semplifica la creazione di contenuti professionali.
Posso garantire la coerenza del marchio utilizzando HeyGen per i miei contenuti video?
Sì, HeyGen offre completi "controlli di branding" per incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video. Puoi anche utilizzare "modelli brandizzati" per produrre senza sforzo "contenuti video personalizzati" che mantengano un'identità "in linea con il marchio" su tutte le piattaforme.
Quali funzionalità di editing tecnico e ottimizzazione offre HeyGen?
HeyGen include strumenti avanzati di "Editing AI Potenziato" e funzionalità come "Taglio Magico" per regolazioni precise. Gli utenti possono anche beneficiare di "Sottotitoli Automatici", "Clonazione della Voce AI" e "ridimensionamento del rapporto d'aspetto" per ottimizzare e pubblicare efficacemente i loro video su diversi canali.
Come può HeyGen convertire i miei contenuti esistenti in video coinvolgenti?
HeyGen eccelle nel riproporre contenuti, permettendoti di "trasformare blog in video" e utilizzare la funzionalità "AI doc to video". Con il suo "scrittore di script AI" e il supporto per "registrazioni schermo e fotocamera", HeyGen aiuta a trasformare contenuti statici in un "asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione" con il minimo sforzo.