Eleva il Tuo Brand con il Nostro Creatore di Video per il Miglioramento dello Stile di Vita

Trasforma i tuoi copioni in storie visive straordinarie istantaneamente con la nostra funzione intuitiva di testo-a-video, perfetta per contenuti social dinamici.

454/2000

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi specificamente per social media manager e influencer che mirano a migliorare il loro personal branding. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e coinvolgente, utilizzando i diversi Modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente clip accattivanti, completati da musica di sottofondo vivace e testo strategico sullo schermo per trasmettere messaggi chiave per i social media.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video esplicativo di 90 secondi progettato per i marketer di prodotti tecnologici, che mostri con facilità le funzionalità complesse del software. Questo video presenterà gli avatar AI di HeyGen in una sequenza animata moderna e raffinata, spiegando visivamente le funzionalità, garantendo al contempo la generazione automatica di sottotitoli per l'accessibilità, rendendo il contenuto digeribile per i video esplicativi.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 30 secondi rivolto a creatori di video online e editor video che necessitano di un'ottimizzazione efficiente dei contenuti su diverse piattaforme. Visivamente, dimostra il processo senza soluzione di continuità di adattamento di un singolo video in vari rapporti d'aspetto, utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto di HeyGen, il tutto accompagnato da una traccia audio energica e informativa per evidenziare i vantaggi per un creatore di video online.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per il Miglioramento dello Stile di Vita

Crea video coinvolgenti per il miglioramento dello stile di vita senza sforzo con il nostro creatore di video AI. Trasforma le tue idee in contenuti raffinati e condivisibili per qualsiasi piattaforma.

Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia trasformando le tue idee di miglioramento dello stile di vita in un copione dettagliato. La nostra funzionalità di testo-a-video convertirà quindi il tuo testo in una base video.
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Migliora il tuo messaggio selezionando tra una vasta gamma di avatar AI. Questi presentatori digitali consegneranno il tuo copione con espressioni e movimenti naturali.
Step 3
Raffina i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza l'aspetto del tuo video utilizzando i nostri controlli di branding per incorporare il tuo logo e la tua palette di colori preferita, garantendo un aspetto coerente e raffinato.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di stile di vita utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione dei rapporti d'aspetto, rendendolo perfettamente adatto a qualsiasi piattaforma social o canale digitale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci di Stile di Vita Raffinati

Genera annunci video AI professionali e di grande impatto in pochi minuti per promuovere efficacemente il tuo brand di stile di vita, prodotti o servizi a un pubblico più ampio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di creazione video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video utilizzando avatar AI realistici e una generazione sofisticata di voce fuori campo, semplificando l'intero processo di produzione senza sforzo.

Posso personalizzare i video con i miei elementi di brand usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare senza problemi il tuo logo, i colori del brand e altri asset nei tuoi video per un branding personale coerente. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con la tua identità.

Quali opzioni di esportazione e accessibilità offre HeyGen?

HeyGen supporta il ridimensionamento e l'esportazione versatili dei rapporti d'aspetto, rendendo il tuo contenuto adatto a varie piattaforme, inclusi i social media. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli, migliorando l'accessibilità per un pubblico più ampio.

HeyGen è adatto per creare contenuti video diversificati in modo efficiente?

Assolutamente. Come creatore di video online, HeyGen offre una vasta gamma di modelli video e un ricco supporto di libreria multimediale/stock per avviare i tuoi progetti, rendendolo ideale per i creatori di contenuti che producono tutto, dai video esplicativi ai video brevi.

