Crea un video educativo di 60 secondi per insegnanti ed educatori, dimostrando un principio scientifico complesso. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente con diagrammi animati, accompagnato da una voce narrante chiara e autorevole generata utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per spiegare il concetto agli studenti delle scuole superiori.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video interattivo di 45 secondi per studenti che presentano un progetto di storia, caratterizzato da uno stile visivo dinamico con filmati storici e musica di sottofondo vivace. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente il video e incorpora un avatar AI per narrare i fatti storici chiave.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo di 30 secondi che mostri una nuova funzionalità software per corsi online. Questo video è rivolto agli istruttori di corsi online e dovrebbe avere uno stile visivo pulito e minimalista con una traccia audio diretta e informativa. Sfrutta la capacità di HeyGen di creare video da testo per produrre efficacemente il contenuto e aggiungere automaticamente sottotitoli/didascalie.
Prompt di Esempio 3
Produci un video creativo di 90 secondi per un creatore di contenuti, dimostrando un progetto fai-da-te, enfatizzando la personalizzazione nella creazione video. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo artistico e ispirante con un sottofondo musicale rilassante e utilizzare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare l'appeal visivo e offrire ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Didattici

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in lezioni video coinvolgenti con funzionalità potenziate dall'AI, progettate per catturare il tuo pubblico e semplificare l'apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Lezione
Inizia incollando i tuoi contenuti educativi. La nostra funzione di creazione di video da testo trasforma istantaneamente il tuo script in scene video dinamiche, gettando le basi per la tua lezione.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti e Avatar AI
Personalizza il video selezionando da una ricca libreria multimediale di immagini e video. Eleva l'impatto della tua lezione incorporando avatar AI realistici per presentare le informazioni in modo chiaro e coinvolgente.
3
Step 3
Applica Voiceover e Sottotitoli
Migliora il tuo progetto di creatore di video educativi con una narrazione professionale. Utilizza la generazione di voiceover per aggiungere un audio chiaro, assicurando che la tua lezione sia facilmente compresa da tutti gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di lezione. Scegli le impostazioni ottimali di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione per varie piattaforme, rendendo il tuo video pronto per corsi online, presentazioni o qualsiasi ambiente di apprendimento.

Chiarisci Argomenti Complessi

Trasforma concetti intricati in lezioni video chiare e coinvolgenti, rendendo i contenuti educativi difficili facilmente comprensibili per tutti gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video educativi?

HeyGen ti consente di diventare un abile creatore di video educativi, trasformando le tue idee in contenuti professionali con facilità. Utilizza le nostre funzionalità potenziate dall'AI, modelli video personalizzabili e strumenti di creazione video robusti per coinvolgere il tuo pubblico.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per insegnanti ed educatori?

HeyGen offre a insegnanti ed educatori una piattaforma intuitiva per creare video di lezione coinvolgenti, sfruttando la creazione di video da testo e avatar AI. Semplifica argomenti complessi in video esplicativi accattivanti per i tuoi studenti.

HeyGen è adatto per creare contenuti video interattivi?

Sì, HeyGen è eccellente per creare contenuti video interattivi, permettendoti di integrare vari elementi senza sforzo. Sviluppa corsi online dinamici o presentazioni coinvolgenti utilizzando i nostri strumenti di creazione video flessibili.

HeyGen supporta la facile personalizzazione degli elementi video?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni per personalizzare gli elementi video, dai controlli di branding alla grafica animata. La nostra interfaccia drag-and-drop garantisce un'esperienza senza soluzione di continuità per personalizzare i tuoi video educativi.

