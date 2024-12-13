Il Generatore di Video Esplicativi sui Tuoi Diritti Legali per la Chiarezza

Trasforma i tuoi script legali in video esplicativi coinvolgenti senza sforzo con il testo-a-video avanzato da script.

315/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 1 minuto per professionisti legali negli studi legali, dimostrando come articolare una nuova normativa utilizzando il testo-a-video da script, reso con uno stile visivo aziendale e una voce AI autorevole, utilizzando modelli e scene professionali per una creazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 45 secondi rivolto al pubblico generale per sfatare un mito legale comune relativo a temi legali complessi, impiegando visualizzazioni dinamiche in stile infografico dalla libreria multimediale e affidandosi a sottotitoli chiari per trasmettere efficacemente le informazioni.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento di 2 minuti per le aziende, spiegando i recenti cambiamenti nella legge sul lavoro, presentato da un avatar AI professionale in stile notiziario, incorporando visuali di supporto pertinenti e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per creare video legali sempre aggiornati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi sui Diritti Legali

Trasforma rapidamente argomenti legali complessi in video esplicativi chiari e coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando la comunicazione per i professionisti legali.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script Legale
Inserisci il tuo testo legale o script direttamente nel generatore. Utilizza la capacità di testo-a-video da script per trasformare il tuo contenuto in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per presentare le tue informazioni legali. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli al tuo brand e trasmettere autorità.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Voiceover
Arricchisci il tuo video con la generazione di voiceover professionale, integra media pertinenti dalla libreria di stock e applica controlli di branding per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video esplicativo legale e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme, garantendo un'ampia portata e accessibilità al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Inserimento Legale

.

Utilizza video generati dall'AI per rendere la formazione del personale legale, l'educazione dei clienti e le comunicazioni interne più coinvolgenti e memorabili, migliorando la ritenzione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi legali?

HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, semplificando il processo di creazione di video esplicativi sui diritti legali. Gli utenti possono facilmente trasformare il testo in video da script, riducendo significativamente i tempi di produzione e rendendo la creazione di video facile accessibile per argomenti legali complessi.

HeyGen può integrare l'identità visiva del mio brand nei contenuti video legali?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare senza problemi il tuo logo, i colori del brand e altri asset del brand in qualsiasi video. Utilizza i nostri modelli video personalizzabili e la funzionalità di trascinamento per assicurarti che ogni video legale si allinei perfettamente con l'identità del tuo studio.

Che tipo di avatar AI e opzioni di voiceover offre HeyGen per video legali professionali?

HeyGen presenta una selezione diversificata di avatar AI realistici e opzioni di voiceover AI professionali, perfetti per presentare informazioni legali con chiarezza. Con supporto per oltre 140 lingue, questi presentatori AI migliorano il coinvolgimento, tutti modificabili all'interno del nostro editor video AI completo.

Quanto è efficiente l'editor video AI di HeyGen per produrre e perfezionare video legali?

L'editor video AI di HeyGen è progettato per la massima efficienza, consentendo una rapida produzione e perfezionamento di video legali. Offre funzionalità intuitive di trascinamento, sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, permettendo ai professionisti legali di modificare facilmente i contenuti video per varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo