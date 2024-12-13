Ottimizza il Generatore di Video di Conformità Legale con l'AI

Aumenta la consapevolezza dei dipendenti con video di formazione sulla conformità coinvolgenti, facilmente creati utilizzando avatar AI realistici.

Sviluppa un video di onboarding coinvolgente di 2 minuti per i nuovi assunti, specificamente per i team HR, che introduca le politiche aziendali fondamentali sulla conformità alla privacy dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma accogliente, con avatar AI diversificati che spiegano termini complessi in modo facile da comprendere, accompagnati da una voce fuori campo chiara e amichevole. Questo video sfrutterà i potenti avatar AI di HeyGen per creare un'atmosfera personalizzata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un aggiornamento normativo cruciale di 90 secondi per responsabili della conformità e professionisti legali, concentrandosi sui recenti cambiamenti alle normative GDPR. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo autorevole ma conciso, incorporando grafica professionale e testo chiaro sullo schermo per evidenziare i punti chiave, supportato da una generazione di voce fuori campo raffinata che spiega le implicazioni. Questo può essere rapidamente assemblato utilizzando la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen per garantire una pronuncia accurata della terminologia legale.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione interattivo di 3 minuti rivolto a tutti i dipendenti e ai manager HR, illustrando le migliori pratiche per l'etica sul posto di lavoro e la prevenzione delle molestie. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere animato e basato su scenari, utilizzando esempi relazionabili e rinforzo positivo, su uno sfondo di modelli e scene progettati professionalmente. Utilizzando i Modelli e le scene di HeyGen si semplificherà la creazione di queste complesse narrazioni visive, rendendo i video di formazione altamente coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale di 60 secondi che mostri l'efficienza di un generatore di video di conformità legale per responsabili della conformità e dipartimenti legali. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e dinamico, evidenziando la rapida conversione da script a video con statistiche e benefici chiari, accompagnato da una colonna sonora energica. Sottolinea come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script riduca drasticamente i tempi di creazione dei video per le esigenze dei creatori di formazione online sulla conformità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Conformità Legale

Crea in modo efficiente video di formazione coinvolgenti e conformi alle politiche con l'AI. Semplifica argomenti legali complessi in contenuti chiari e comprensibili che garantiscono la consapevolezza dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di conformità legale. Incolla il tuo script o generane uno utilizzando la nostra AI per un messaggio accurato e allineato alle politiche.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e modelli video professionali per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio in modo efficace.
3
Step 3
Aggiungi Voce Fuori Campo Professionale
Arricchisci il tuo video con voci AI dal suono naturale, fornendo una narrazione chiara e coerente per la tua formazione sulla conformità.
4
Step 4
Esporta e Integra
Scarica il tuo video di conformità legale completato in vari formati o esportalo per un'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo LMS utilizzando SCORM.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica le Politiche Legali Complesse

Trasforma linee guida legali e normative intricate in contenuti video chiari, comprensibili e accessibili, semplificando argomenti complessi per tutti gli stakeholder.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità legale?

HeyGen agisce come un intuitivo generatore di video di conformità legale, permettendo agli utenti di trasformare script in video di formazione sulla conformità coinvolgenti in modo efficiente utilizzando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video.

Quali caratteristiche specifiche offre HeyGen per sviluppare una formazione online sulla conformità efficace?

HeyGen offre potenti funzionalità come avatar AI personalizzabili, generazione di voce fuori campo in più lingue e modelli video pronti all'uso per creare contenuti coinvolgenti. La nostra piattaforma supporta l'integrazione con LMS e l'esportazione in SCORM, rendendola ideale per le esigenze dei creatori di formazione online sulla conformità.

I team HR e i responsabili della conformità possono produrre video di formazione di alta qualità con HeyGen?

Sì, HeyGen consente ai team HR e ai responsabili della conformità di ottimizzare la creazione di video, riducendo significativamente il tempo e le risorse necessarie per produrre video di formazione sulla conformità coinvolgenti. La sua interfaccia intuitiva e le capacità AI garantiscono un output di alta qualità e coerente per tutte le esigenze di formazione.

HeyGen offre funzionalità per mantenere la privacy dei dati e la conformità normativa nei video di formazione?

HeyGen fornisce strumenti per aiutare a garantire la privacy dei dati e la conformità normativa permettendo agli utenti di sfocare o redigere informazioni sensibili nei video. La sicurezza di livello enterprise della piattaforma supporta anche il mantenimento della riservatezza per tutti i materiali di formazione sulla conformità.

