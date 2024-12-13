creatore di video per moduli di apprendimento: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Crea facilmente corsi online coinvolgenti e video di formazione con modelli e scene professionali.

Crea un video educativo di 45 secondi progettato per studenti universitari che hanno difficoltà con concetti avanzati di fisica. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, utilizzando grafica animata per illustrare idee complesse, accompagnato da una voce narrante AI calma e incoraggiante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare il materiale, rendendo il modulo di apprendimento più personale e coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti per il loro processo di onboarding aziendale, spiegando i valori dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma accogliente, con una palette di colori vivaci e una voce narrante chiara e allegra. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente il video e utilizza la funzione Testo-a-video da script per una creazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 30 secondi per corsi online, rivolto a insegnanti K-12 che vogliono semplificare il concetto di fotosintesi. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e basato su infografiche, utilizzando colori vivaci e una narrazione amichevole ed energica. Incorpora il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali pertinenti e garantisci l'accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video educativo di 40 secondi per piccoli imprenditori che introduce un nuovo prodotto ecologico ai potenziali clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando linee pulite e una palette di colori morbidi, abbinato a una voce rassicurante generata dall'AI. Impiega gli avatar AI di HeyGen per dimostrare i benefici del prodotto e assicurati una vasta portata utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Moduli di Apprendimento

Crea facilmente moduli video coinvolgenti e informativi per l'educazione e la formazione con potenti strumenti AI, trasformando i contenuti in esperienze di apprendimento professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto educativo. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia testo-a-video per generare scene iniziali, semplificando il tuo processo di creazione video.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Avatar AI
Migliora l'impatto del tuo modulo selezionando da una galleria diversificata di avatar AI. Questi presentatori realistici consegneranno il tuo contenuto in modo professionale e coinvolgeranno i tuoi studenti.
3
Step 3
Genera Voci Narranti e Sottotitoli
Dai vita al tuo script con la generazione di voci narranti AI dal suono naturale. Questo assicura una narrazione chiara e professionale per i tuoi contenuti educativi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Modulo
Finalizza il tuo video di apprendimento regolando il suo rapporto d'aspetto e poi esportalo nel formato desiderato, pronto per la distribuzione su varie piattaforme di apprendimento per i tuoi video di formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

.

Trasforma contenuti educativi complessi, come argomenti medici, in moduli di apprendimento video facilmente comprensibili per una migliore comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace generatore di video AI per contenuti educativi?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente video di moduli di apprendimento di alta qualità e corsi online utilizzando avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video. Semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo un ideale creatore di video educativi.

Cosa rende HeyGen una scelta efficiente per creare video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione con una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili. Puoi generare rapidamente video professionali, aggiungendo voci narranti AI e controlli di branding per garantire coerenza in tutti i tuoi moduli di formazione.

HeyGen può aiutare a personalizzare video esplicativi con elementi specifici del marchio?

Assolutamente. HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici e font personalizzati nei tuoi video esplicativi e materiali per corsi online. Questo assicura che i tuoi contenuti video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

Quanto sono realistici gli avatar e le voci narranti AI generati da HeyGen per la creazione di video?

Gli avatar AI di HeyGen offrono espressioni realistiche e una gamma diversificata di stili, mentre le nostre voci narranti AI forniscono un discorso dal suono naturale per presentazioni coinvolgenti. Questo assicura che i tuoi video educativi e di formazione siano altamente professionali e accattivanti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo