Generatore di Moduli di Apprendimento: Crea Corsi Coinvolgenti con l'AI

Eleva la tua creazione di corsi. Genera istantaneamente moduli di apprendimento coinvolgenti e trasforma il testo in lezioni video professionali con la funzione Testo a video da script di HeyGen.

Scopri quanto è facile diventare un "creatore di corsi AI" con HeyGen! Crea un video di 45 secondi che attiri gli aspiranti educatori online, mostrando uno stile visivo moderno e vivace con una voce narrante amichevole e incoraggiante. Sottolinea come la funzione "Testo a video da script" di HeyGen trasformi le tue idee in contenuti coinvolgenti per la "Creazione di Corsi" istantaneamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video convincente di 60 secondi rivolto a formatori aziendali e sviluppatori di e-learning, dimostrando come costruire corsi veramente "interattivi". Utilizza uno stile visivo dinamico e professionale con un discorso chiaro e articolato e musica di sottofondo energica. Evidenzia come gli "avatar AI" possano dare vita ai tuoi "contenuti di corso coinvolgenti", rendendo l'apprendimento più immersivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per creatori di contenuti e marketer, illustrando il potere del "contenuto personalizzato" su larga scala. Utilizza uno stile visivo pulito ed esteticamente gradevole accompagnato da una voce calma e informativa. Mostra come i "Modelli e scene" di HeyGen semplifichino il processo di design, rendendo la generazione di moduli personalizzati senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 50 secondi per manager delle risorse umane e specialisti L&D, concentrandoti sulla rapida generazione di materiali vitali per i "moduli di formazione". Adotta uno stile visivo aziendale ed efficiente con una voce sicura e autorevole. Spiega come la capacità di "Generazione di voce narrante" di HeyGen, alimentata dall'"AI generativa", risparmi tempo e garantisca una narrazione coerente per tutte le tue iniziative di apprendimento interno.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il generatore di moduli di apprendimento

Crea senza sforzo moduli di apprendimento coinvolgenti e personalizzati con strumenti alimentati dall'AI, semplificando il tuo processo di sviluppo dei contenuti per una formazione efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Schema di Modulo
Inizia definendo il tuo argomento e gli obiettivi di apprendimento desiderati. La nostra AI generativa ti assisterà nella strutturazione di un piano di corso completo, formando la base del tuo modulo di formazione.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti Interattivi
Arricchisci il tuo modulo con elementi dinamici. Sfrutta il Generatore di Video AI per produrre lezioni video coinvolgenti con avatar AI realistici, rendendo i tuoi contenuti più accattivanti e informativi.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Personalizza la tua esperienza di apprendimento. Utilizza i controlli di branding per incorporare il logo, i colori e i caratteri della tua azienda, garantendo coerenza del marchio in tutti i tuoi materiali di formazione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Prepara il tuo modulo completato per il deployment. Esporta facilmente i tuoi contenuti come pacchetti SCORM, garantendo un'integrazione senza problemi con il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) esistente per una distribuzione ampia.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

Chiarisci argomenti complessi all'interno dei tuoi moduli di apprendimento presentandoli attraverso video generati dall'AI facili da comprendere.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video per i moduli di apprendimento?

HeyGen agisce come un avanzato Generatore di Video AI, semplificando il processo di trasformazione degli script in contenuti video accattivanti per i tuoi moduli di apprendimento. Utilizzando gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo a video, puoi produrre in modo efficiente video educativi di alta qualità e coinvolgenti.

HeyGen può aiutare a creare contenuti video di corsi personalizzati e con marchio?

Sì, HeyGen ti consente di personalizzare e adattare i tuoi video educativi per allinearsi perfettamente agli standard del tuo marchio. Sfrutta i modelli di HeyGen, i controlli di branding completi e i diversi avatar AI per produrre contenuti di corso altamente coinvolgenti e riconoscibili che risuonano con il tuo pubblico.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare il processo di creazione di video eLearning?

HeyGen è uno strumento potente alimentato dall'AI progettato per una creazione efficiente di corsi video, offrendo un editor drag & drop facile da usare e AI generativa per una produzione rapida. I suoi modelli estesi e le avanzate capacità di generazione di voce narrante semplificano notevolmente il processo di creazione di video eLearning, consentendo lo sviluppo di contenuti di corsi video ben strutturati senza sforzo.

Come può HeyGen garantire che i video dei moduli di formazione siano accessibili e ampiamente distribuibili?

HeyGen migliora significativamente l'accessibilità dei tuoi video di moduli di formazione fornendo sottotitoli e didascalie automatiche, assicurando che i tuoi contenuti educativi raggiungano un pubblico più ampio e inclusivo. Le sue robuste opzioni di esportazione, inclusa la ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto, consentono una distribuzione versatile su varie piattaforme.

