Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di formazione alla leadership di 60 secondi progettato per i team interni e i nuovi manager, che illustra la risoluzione efficace dei conflitti. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna e informativa, animata da avatar AI diversi che dimostrano tecniche pratiche, accompagnati da spiegazioni audio chiare e incoraggianti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video motivazionale conciso di 30 secondi perfetto per i follower sui social media e i giovani professionisti, concentrandosi su resilienza e innovazione. Questo breve clip dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e stimolante, musica di sottofondo energica e testi in grassetto, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Un aggiornamento di comunicazione esecutiva di 90 secondi per stakeholder esterni e dirigenti aziendali, che dettaglia la visione per il prossimo anno, può essere realizzato utilizzando una presentazione visiva aziendale e autorevole con una voce narrante sicura. Inizia il tuo progetto in modo efficiente e mantieni la coerenza del marchio utilizzando i modelli e le scene professionali di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Leadership

Trasforma i tuoi messaggi di leadership in video professionali e coinvolgenti in soli quattro semplici passaggi con la nostra piattaforma intuitiva di creazione video AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Incolla le tue intuizioni di leadership direttamente nell'editor. La nostra funzione di testo-a-video converte istantaneamente il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare la tua voce di leadership. Questi avatar AI professionali consegneranno il tuo messaggio con chiarezza e impatto.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Utilizza i controlli di branding per incorporare il tuo logo, colori e caratteri. Questo assicura che i tuoi video di leadership siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Genera il tuo video animato di leadership AI con un clic. Esporta facilmente i tuoi contenuti di alta qualità, pronti per essere condivisi ampiamente su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica la Leadership sui Social Media

Produci rapidamente video coinvolgenti per i social media dalle intuizioni di leadership, espandendo la portata e stabilendo l'esperienza su piattaforme digitali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video animati di leadership AI?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video animati di leadership AI attraverso la sua interfaccia intuitiva e un'ampia libreria di modelli professionali. Puoi trasformare senza sforzo i tuoi messaggi di leadership in contenuti visivi coinvolgenti, garantendo la creazione istantanea di video.

Quali opzioni creative offre HeyGen per realizzare video di leadership di impatto?

HeyGen offre robuste opzioni creative per i video di leadership, tra cui avatar AI personalizzabili, animazioni di testo dinamiche e stili di video animati diversi. Utilizza modelli professionali e controlli di branding per garantire che il tuo messaggio risuoni potentemente mantenendo l'identità del tuo marchio.

HeyGen può aiutare a produrre video di formazione alla leadership professionali da un copione?

Sì, HeyGen eccelle nella produzione di video di formazione alla leadership professionali direttamente dal tuo copione utilizzando la tecnologia avanzata di testo-a-video. Migliora i tuoi contenuti con voiceover AI simili a quelli umani, sottotitoli/caption generati automaticamente e ricche immagini dalla nostra libreria multimediale.

Come assicura HeyGen la coerenza del marchio in tutti i video di comunicazione esecutiva?

HeyGen assicura una totale coerenza del marchio per i video di comunicazione esecutiva attraverso controlli di branding completi. Applica facilmente il logo, i colori e i caratteri del tuo marchio su tutti i contenuti video e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, solidificando l'identità del tuo marchio in ogni contenuto.

