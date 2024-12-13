Creatore di Video per Comunicazioni di Leadership: Coinvolgi il Tuo Team

Crea facilmente video di leadership coinvolgenti. Trasforma la tua visione in contenuti accattivanti per il coinvolgimento dei dipendenti utilizzando il testo in video da script.

Crea un video motivazionale di leadership di 60 secondi per le comunicazioni interne, mirato a ispirare tutti i dipendenti e a migliorare il morale del team. Il video dovrebbe avere uno stile visivo vivace e professionale, accompagnato da una voce narrante ispiratrice generata utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, garantendo un messaggio chiaro e unificato che risuoni profondamente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 45 secondi per gli stakeholder e i nuovi assunti, articolando chiaramente la visione e la strategia dell'azienda. Questo video dovrebbe adottare un'estetica moderna e pulita con visuali simili a infografiche e un tono autorevole, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo coinvolgente e migliorare la chiarezza per tutti.
Prompt di Esempio 2
Crea un aggiornamento diretto di leadership di 30 secondi per team remoti e distribuiti, concentrandoti sulla condivisione essenziale delle conoscenze per la comunicazione asincrona. Il video necessita di uno stile visivo amichevole ma professionale e di una consegna chiara, con i sottotitoli/caption di HeyGen che garantiscono accessibilità e comprensione per tutti gli spettatori, indipendentemente dal loro ambiente di visione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di costruzione della cultura di 60 secondi coinvolgente destinato a tutti i dipendenti dell'azienda, utilizzando video narrativi per favorire il coinvolgimento del team. Impiega uno stile visivo caldo e relazionabile con un flusso narrativo, sfruttando i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio coinvolgente e sentito che rafforzi i nostri valori condivisi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video per Comunicazioni di Leadership

Crea facilmente aggiornamenti di leadership professionali e coinvolgenti, video esplicativi e comunicazioni interne che risuonano con il tuo team.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Scrivi il Tuo Script
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli professionali o semplicemente incolla il tuo script per utilizzare la nostra potente funzione di testo in video.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Presentatore AI
Migliora l'impatto del tuo video selezionando un avatar AI per trasmettere il tuo messaggio con chiarezza e un tocco umano.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicura la coerenza del marchio aggiungendo il logo della tua azienda e personalizzando i colori utilizzando i controlli di branding intuitivi.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di leadership di alta qualità in vari formati, pronto per una condivisione senza sforzo attraverso i tuoi canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Risorse di Apprendimento

.

Crea più corsi di sviluppo della leadership e contenuti educativi per raggiungere e formare i dipendenti a livello globale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le comunicazioni di leadership all'interno di un'organizzazione?

HeyGen consente ai leader di creare comunicazioni di leadership e comunicazioni interne coinvolgenti utilizzando avatar AI e funzionalità di testo in video. Questo semplifica la comunicazione video, aiutando a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e a garantire che il tuo messaggio risuoni efficacemente in tutto il team.

Cosa rende HeyGen un creatore di video AI intuitivo per i leader?

HeyGen è un creatore di video AI intuitivo che semplifica la creazione di video con modelli predefiniti e un'interfaccia facile da usare. I leader possono generare rapidamente video professionali utilizzando avatar AI e testo in video, eliminando la necessità di competenze complesse di editing video.

HeyGen può supportare un branding coerente nei video esplicativi per uso interno?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video esplicativi. Questo assicura coerenza del marchio in tutte le comunicazioni interne, migliorando i tuoi video narrativi con animazioni di testo dinamiche e una ricca libreria multimediale.

Come facilita HeyGen una comunicazione asincrona efficace e moduli di formazione?

HeyGen consente una comunicazione asincrona efficace permettendo la creazione di moduli di formazione on-demand e video informativi con presentatori virtuali e registrazione dello schermo. I sottotitoli e le didascalie automatiche garantiscono l'accessibilità, rendendo più facile condividere conoscenze e promuovere l'apprendimento continuo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo