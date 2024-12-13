Creatore di Video di Annuncio di Leadership | AI per Notizie Esecutive

Consegna i tuoi annunci esecutivi con avatar AI personalizzati, migliorando il coinvolgimento e rendendo memorabili le tue comunicazioni interne.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di comunicazione interna di 1 minuto rivolto all'intera organizzazione, spiegando una nuova politica aziendale o un importante cambiamento strategico. Utilizza un approccio visivo dinamico e brandizzato, completato da una voce chiara e accessibile, utilizzando sottotitoli per migliorare la comprensione per tutti gli spettatori, inclusi quelli in ambienti rumorosi o con problemi di udito.
Prompt di Esempio 2
Produci un video animato di leadership di 45 secondi per accogliere i nuovi assunti o annunciare una riorganizzazione dipartimentale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, con animazioni coinvolgenti e una colonna sonora di sottofondo vivace, sfruttando la generazione di voiceover per fornire una narrazione calda e informativa che articoli chiaramente la nuova struttura o il messaggio di benvenuto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di annuncio esecutivo di 30 secondi per team remoti e dirigenti impegnati, trasmettendo un messaggio urgente riguardante un recente successo o un aggiornamento critico delle politiche. Il video richiede una presentazione visiva d'impatto con un forte branding aziendale, rapidamente assemblato utilizzando modelli e scene pre-progettati per efficienza, garantendo che le informazioni chiave siano trasmesse rapidamente e chiaramente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Annuncio di Leadership

Crea facilmente video di annuncio di leadership professionali e d'impatto che risuonano con il tuo team utilizzando strumenti potenziati dall'AI e funzionalità personalizzabili.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base
Scegli tra una varietà di "modelli" professionali e scene progettate per le comunicazioni aziendali, o inizia da zero per costruire il tuo video di annuncio di leadership.
2
Step 2
Crea il Tuo Messaggio
Incolla il tuo script di "messaggi di leadership" direttamente nell'editor. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo testo in un discorso dal suono naturale per l'avatar scelto.
3
Step 3
Brandizza e Personalizza
Personalizza il tuo video con gli elementi del "branding aziendale", inclusi loghi, colori e musica di sottofondo, per mantenere un aspetto professionale coerente.
4
Step 4
Genera e Condividi
Genera il tuo "video di annuncio" di alta qualità in pochi minuti, pronto per essere condiviso attraverso i canali di comunicazione interna o presentazioni per informare e coinvolgere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Video di Annuncio Interno Coinvolgenti

Produci rapidamente video di annuncio professionali e coinvolgenti per le comunicazioni interne, garantendo una consegna chiara e coerente dei messaggi di leadership in tutta l'organizzazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di annuncio esecutivo?

HeyGen rivoluziona la creazione di video di annuncio esecutivo utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. Puoi trasformare script in video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voiceover professionale, rendendolo un efficiente creatore di video di annuncio di leadership per le comunicazioni interne.

Posso garantire che l'identità del mio brand sia coerente nei messaggi di leadership generati da HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti e opzioni di personalizzazione, permettendoti di incorporare gli elementi del tuo brand aziendale. Utilizza modelli professionali e media dalla nostra libreria per mantenere un aspetto coerente e brandizzato in tutti i tuoi messaggi di leadership.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di leadership più accessibili a un pubblico diversificato?

HeyGen migliora l'accessibilità fornendo sottotitoli automatici e supporto multilingue per i tuoi video. Questo assicura che i tuoi video animati di leadership e annunci cruciali siano facilmente compresi da una forza lavoro globale e diversificata, migliorando la portata e il coinvolgimento.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen l'impatto dei messaggi video aziendali?

Gli avatar AI realistici di HeyGen agiscono come portavoce professionali, dando vita ai tuoi messaggi aziendali senza bisogno di attori o produzioni complesse. Questa funzione all'avanguardia di generazione video AI consente una narrazione visiva coerente e di alta qualità, aumentando il coinvolgimento per qualsiasi video di annuncio.

