Creatore di Video per la Generazione di Contatti: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Genera video di marketing e vendita ad alta conversione utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo a video da script per attrarre e coinvolgere più contatti.

Crea un video di generazione di contatti di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, mostrando quanto sia facile produrre contenuti professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, con avatar AI diversi che presentano proposte di valore concise con una voce fuori campo AI amichevole e chiara. Questo video mette in evidenza il potere degli avatar AI di HeyGen di connettersi istantaneamente con il pubblico.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti e imprenditori impegnati, dimostrando la trasformazione senza soluzione di continuità da testo a video. L'estetica dovrebbe essere moderna e istruttiva, utilizzando grafiche pulite sullo schermo e una traccia musicale di sottofondo dinamica per enfatizzare l'efficienza. Questo prompt illustra come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video semplifichi la creazione di video complessi.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio video AI persuasivo di 60 secondi per responsabili di marca e agenzie pubblicitarie, concentrandoti su un messaggio di marca coerente attraverso le campagne. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, aziendale e altamente professionale, utilizzando immagini nitide dalla libreria multimediale/supporto stock e una voce fuori campo sicura. Sottolinea come i Template e le scene diversificate di HeyGen garantiscano coerenza di marca e impatto visivo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video breve di 15 secondi coinvolgente su misura per i marketer dei social media e gli strateghi digitali, dimostrando il rapido dispiegamento di contenuti su diverse piattaforme. L'esecuzione visiva dovrebbe essere veloce, visivamente diversificata con tagli rapidi e presentare soundbite d'impatto, adattabili per vari canali social. Mostra il ridimensionamento e le esportazioni in formato di HeyGen per una pubblicazione multi-piattaforma senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per la Generazione di Contatti

Crea facilmente video di generazione di contatti coinvolgenti con AI. Attira nuovi potenziali clienti, mostra il tuo prodotto e guida le conversioni con contenuti professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per un Video Istantaneo
Inizia incollando il tuo testo nel nostro generatore di testo a video, che trasforma rapidamente il tuo input in scene video dinamiche, gettando le basi per il tuo contenuto di generazione di contatti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, aggiungendo un volto professionale e coinvolgente al tuo messaggio di generazione di contatti.
3
Step 3
Applica l'Identità Visiva del Tuo Marchio
Assicurati che il tuo contenuto sia immediatamente riconoscibile incorporando i tuoi template e colori di marca unici, rafforzando la tua identità aziendale con una finitura professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video per i Contatti
Scarica il tuo video completato in formati ottimizzati, pronto per la condivisione immediata su piattaforme come i social media per potenziare i tuoi sforzi di generazione di contatti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video persuasivi potenziati dall'AI, costruendo fiducia e convertendo i potenziali clienti in clienti fedeli.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen potenzia gli utenti con la creazione di video AI?

HeyGen è un generatore di video AI leader che semplifica la creazione di video permettendo agli utenti di trasformare script in video professionali utilizzando avatar AI realistici e un'interfaccia intuitiva, rendendo la produzione complessa senza sforzo.

HeyGen può aiutare a produrre video di marketing con marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e utilizzare template predefiniti per garantire che tutti i tuoi video di marketing mantengano un'identità di marca coerente e professionale.

Quali capacità rendono HeyGen un efficace generatore di testo a video?

HeyGen eccelle come generatore di testo a video, convertendo script scritti in contenuti visivi coinvolgenti con opzioni di generatore vocale AI di alta qualità. Le sue funzionalità di automazione intelligente semplificano notevolmente la produzione di vari tipi di video, inclusi i video brevi.

Come può essere utilizzato HeyGen per la generazione di contatti e annunci video AI?

HeyGen serve come potente creatore di video per la generazione di contatti, permettendo alle aziende di creare rapidamente annunci video AI coinvolgenti e video di vendita. Questi possono essere ottimizzati per varie piattaforme, aumentando l'engagement e catturando efficacemente l'attenzione del pubblico.

