Creatore di Video di Lancio Rapido e Facile per il Successo del Prodotto

Trasforma i tuoi script di marketing in video di lancio prodotto coinvolgenti istantaneamente con la nostra potente funzione Text-to-Video from Script.

Crea un video di lancio prodotto vibrante di 30 secondi rivolto alle startup tecnologiche, mostrando un nuovo software innovativo. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, con transizioni dinamiche e grafica 3D, accompagnato da una colonna sonora elettronica energica. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali in modo convincente e umano, facendo sentire i video del prodotto AI all'avanguardia.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale accattivante di 45 secondi per i piccoli imprenditori che presentano il loro nuovo servizio online. Questo video dovrebbe presentare immagini luminose e amichevoli con animazioni illustrative e una colonna sonora allegra e accogliente. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per assemblare rapidamente un pezzo promozionale dall'aspetto professionale che risuoni con un ampio pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dimostrativo informativo di 60 secondi rivolto alle aziende di e-commerce per spiegare chiaramente le caratteristiche complesse di un nuovo gadget. Il video dovrebbe combinare registrazioni dello schermo chiare con grafica annotata, utilizzando una voce fuori campo calma e autorevole per guidare gli spettatori. Trasforma senza sforzo il tuo script in un video raffinato utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen, garantendo accuratezza e chiarezza.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un annuncio sui social media incisivo di 15 secondi per i team di marketing, progettato per catturare immediatamente l'attenzione per una nuova app utilizzando il concetto di "launch video maker". Impiega immagini visivamente sorprendenti con tagli rapidi, testi in sovrimpressione audaci e una colonna sonora eccitante e ad alta energia. Implementa la funzione di generazione Voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione d'impatto che stimoli l'interesse e incoraggi i clic.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Lancio

Crea senza sforzo video di lancio prodotto professionali che catturano il tuo pubblico e mostrano le tue innovazioni con i nostri strumenti intuitivi potenziati dall'AI.

Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia scrivendo il tuo script per il video di lancio prodotto da zero o seleziona un modello video pre-progettato per iniziare rapidamente il tuo progetto.
Step 2
Aggiungi Immagini e Voce
Migliora il tuo video di lancio caricando i tuoi asset o sfruttando la nostra libreria multimediale. Genera una voce fuori campo professionale o registra la tua per una comunicazione chiara.
Step 3
Personalizza e Rifinisci
Affina ogni scena utilizzando il nostro editor video intuitivo, aggiungi sottotitoli precisi e applica i colori e il logo unici del tuo marchio per un aspetto coerente e brandizzato.
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video di lancio prodotto completato in vari formati, ottimizzato e pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di marketing e piattaforme social.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostrare il Valore del Prodotto con Video AI

Evidenzia i benefici e il successo della tua nuova offerta attraverso potenti testimonianze video guidate dall'AI.

Come può HeyGen migliorare il mio processo di creazione di video di lancio prodotto?

HeyGen ti consente di creare video di lancio prodotto accattivanti e video dimostrativi coinvolgenti utilizzando avanzate capacità AI. Sfrutta i nostri diversi modelli video, avatar AI e creazione da testo a video per produrre senza sforzo video promozionali di alta qualità che si distinguono davvero.

Quali risorse creative offre HeyGen per rendere i miei video di prodotto AI visivamente sorprendenti?

HeyGen fornisce una ricca libreria di risorse creative, inclusi modelli video dinamici e media di stock, per elevare i tuoi video di prodotto AI. Integra facilmente elementi visivi AI e grafica diversificata per produrre un video promozionale professionale e coinvolgente senza esperienza di editing estesa.

Posso personalizzare e modificare facilmente i miei video promozionali utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Assolutamente! L'editor video intuitivo di HeyGen consente una facile personalizzazione del tuo video promozionale e dei video esplicativi, anche per i principianti. Puoi aggiungere testi senza sforzo, animazioni di testo dinamiche e incorporare gli elementi unici del tuo marchio per rendere ogni video prodotto veramente tuo.

Perché HeyGen è considerato un generatore di video AI ideale per un marketing e uno storytelling d'impatto?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, semplificando la creazione di video di marketing coinvolgenti e contenuti video di prodotto. Consente uno storytelling efficiente attraverso avatar AI, voiceover automatizzati e creazione da testo a video, aiutando le aziende ad aumentare le vendite e il traffico con immagini coinvolgenti.

