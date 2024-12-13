Creatore di Video Didattici per l'Apprendimento Immersivo

Aumenta la ritenzione e il coinvolgimento linguistico. Progetta rapidamente video didattici dinamici con modelli personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 45 secondi per studenti di lingue di livello intermedio, dimostrando punti grammaticali complessi attraverso uno stile visivo e audio pulito e professionale. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per spiegare chiaramente i concetti, arricchiti da sottotitoli/caption accurati per un apprendimento rinforzato.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 60 secondi per appassionati di lingue interessati a intuizioni culturali, raccontando una breve storia su una tradizione culturale. Impiega i modelli e le scene diversificate di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per creare un'esperienza di narrazione video calda e illustrativa, completa di un racconto coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa uno scenario di pratica conversazionale di 30 secondi per studenti avanzati, concentrandoti su dialoghi realistici in un contesto quotidiano. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover precisa per creare scene di dialogo dinamiche e potenziate dall'AI che aiutano a padroneggiare la pronuncia autentica e il flusso conversazionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Didattici

Trasforma facilmente il tuo curriculum linguistico in video accattivanti potenziati dall'AI, rendendo i concetti complessi chiari e coinvolgenti per ogni studente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di lezione linguistica. La nostra capacità di testo-a-video da script convertirà istantaneamente il tuo testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Dai vita alla tua lezione selezionando un avatar AI realistico per presentare direttamente sullo schermo la tua istruzione linguistica.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Migliora la chiarezza e la pronuncia generando voiceover naturali nella lingua target scelta per tutti i tuoi contenuti didattici.
4
Step 4
Esporta la Tua Lezione
Applica sottotitoli/caption per un'accessibilità universale e poi esporta senza problemi il tuo video didattico completo nel formato preferito.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

Produci contenuti brevi e accattivanti per promuovere lezioni di lingua o fornire rapide intuizioni linguistiche.

Come facilita HeyGen la creazione di video potenziati dall'AI?

HeyGen semplifica il processo di creazione video trasformando i tuoi script di testo in contenuti video professionali generati dall'AI. La nostra piattaforma di AI generativa sfrutta un'AI avanzata per produrre video di alta qualità senza sforzo, fungendo da eccezionale generatore di video AI.

HeyGen può incorporare avatar AI realistici e voiceover personalizzati?

Assolutamente, HeyGen ti consente di integrare avatar AI diversi e realistici per trasmettere efficacemente il tuo messaggio. Questi avatar sono dotati di voiceover naturali, migliorando la narrazione video con dialoghi autentici e una consegna personalizzata.

Quali documentazioni video creative posso produrre con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare SOP straordinarie, documentazioni video complete e video tutorial coinvolgenti con facilità. È anche ideale per realizzare video di apprendimento linguistico immersivi, trasformando informazioni complesse in contenuti visivi accessibili.

Come possono gli utenti personalizzare i loro contenuti video con le funzionalità di HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta gamma di modelli e la capacità di progettare elementi visivi che si allineano con l'identità del tuo marchio. Puoi anche applicare controlli di branding per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutte le tue creazioni video.

