Prompt di Esempio 1
Per formatori aziendali ed educatori che desiderano rivoluzionare i loro moduli di formazione, immagina un video istruttivo di 90 secondi con avatar AI realistici. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e coinvolgente, accompagnato da una voce AI amichevole con sincronizzazione labiale fluida. Sfrutta gli avatar AI avanzati di HeyGen per trasmettere concetti complessi con interazione e coerenza simili a quelle umane.
Prompt di Esempio 2
Trasforma la tua strategia di comunicazione globale con un video dinamico di 2 minuti progettato per aziende internazionali ed educatori, evidenziando la potenza del supporto multilingue. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere globale e vibrante, dimostrando transizioni senza soluzione di continuità tra diversi doppiaggi linguistici. Sfrutta la generazione di doppiaggi di HeyGen per raggiungere senza sforzo pubblici diversi nelle loro lingue native.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di marketing di 45 secondi mirato a professionisti del marketing e creatori di contenuti, dimostrando la velocità e l'efficienza di un generatore di testo in video. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ricco di immagini, accompagnato da un doppiaggio vivace che cattura l'attenzione degli spettatori. Inizia con uno dei modelli e scene prontamente disponibili di HeyGen per dare il via al tuo processo creativo e produrre contenuti di alta qualità rapidamente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un generatore di video per istruzione linguistica

Trasforma facilmente le tue lezioni di lingua in contenuti video coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando la creazione e migliorando la comprensione degli studenti.

Step 1
Incolla il tuo script
Inizia incollando il tuo script di lezione di lingua direttamente nel generatore di testo in video. L'AI di HeyGen lo preparerà automaticamente per la produzione video, risparmiandoti tempo e fatica.
Step 2
Seleziona un avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo istruttore di lingua sullo schermo. Questi avatar AI consegnano il tuo script con espressioni naturali e sincronizzazione labiale, rendendo i tuoi contenuti più coinvolgenti.
Step 3
Aggiungi supporto multilingue
Sfrutta il supporto multilingue per generare doppiaggi e sottotitoli in varie lingue di destinazione. Questo assicura che la tua istruzione raggiunga un pubblico più ampio e rafforzi l'apprendimento.
Step 4
Esporta il tuo video finale
Esporta con fiducia il tuo video di istruzione linguistica rifinito. Con opzioni flessibili di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione, il tuo video di formazione coinvolgente è pronto per qualsiasi piattaforma, assicurando che le tue lezioni raggiungano efficacemente gli studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

Produci rapidamente video brevi e accattivanti per i social media per condividere consigli linguistici e promuovere nuove lezioni in modo efficace.

Domande Frequenti

Come crea HeyGen video AI da script di testo?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata come generatore di video AI per trasformare script di testo semplici in video professionali. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI realistici e personalizzare il loro aspetto, con HeyGen che poi sintetizza voci AI dal suono naturale e animazioni perfettamente sincronizzate per dare vita ai tuoi contenuti.

HeyGen supporta la produzione e traduzione di video multilingue?

Sì, HeyGen offre un robusto supporto multilingue, permettendo agli utenti di creare video in varie lingue. Le sue capacità di traduzione video AI possono localizzare video esistenti con sincronizzazione labiale senza soluzione di continuità e sottotitoli accurati per un pubblico globale, rendendolo uno strumento eccellente per la comunicazione internazionale.

Quali integrazioni offre HeyGen per i flussi di lavoro esistenti?

HeyGen fornisce opzioni di integrazione flessibili, inclusa una potente API per un'integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi e applicazioni esistenti. Questo consente alle aziende di automatizzare i flussi di lavoro di creazione video o integrare HeyGen nei Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS) per la produzione scalabile di video di formazione, ottimizzando efficienza e portata.

Quali tipi specifici di video può generare HeyGen?

HeyGen è un generatore di video AI incredibilmente versatile, perfetto per produrre una vasta gamma di tipi di video. Che tu abbia bisogno di video di formazione coinvolgenti, video di marketing dinamici o video esplicativi chiari, HeyGen fornisce strumenti di editing video intuitivi e modelli personalizzabili per semplificare il tuo processo di creazione di contenuti.

