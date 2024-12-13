Sblocca Pubblici Globali con un Creatore di Video con Insight Linguistico

Traduce e doppia i tuoi video in più lingue con generazione di voiceover dal suono naturale per adattare veramente i tuoi contenuti globali.

439/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 90 secondi rivolto ai professionisti del marketing, evidenziando l'efficienza di un "editor video potenziato dall'AI" per creare campagne coinvolgenti. Questo video dovrebbe mostrare diversi "avatar AI" che presentano messaggi chiave con "voiceover dal suono naturale", tutto derivante da un semplice processo di "testo a video da script", presentato in uno stile visivo elegante e moderno con audio vivace e sicuro.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial completo di 2 minuti per educatori e formatori aziendali, illustrando come HeyGen funzioni come un "creatore di video educativi AI" per trasformare lezioni complesse in contenuti visivi coinvolgenti. Utilizza vari "modelli e scene" e diversi "avatar AI" per trasmettere informazioni chiaramente, adottando un tono audio autorevole ma amichevole e uno stile visivo pulito e informativo, rendendo i concetti astratti facilmente comprensibili.
Prompt di Esempio 3
Progetta un reel vivace di 45 secondi per i social media per i team di marketing internazionali, enfatizzando come ottenere "adattamento dei contenuti globali" con un "creatore di video con insight linguistico" raggiungendo il pubblico in "più lingue". Il video dovrebbe presentare tagli rapidi, immagini culturali diverse e dimostrare il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per varie piattaforme, garantendo immagini coinvolgenti e "sottotitoli/didascalie" concisi e d'impatto adatti a un pubblico globale e dinamico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video con Insight Linguistico

Crea e localizza senza sforzo contenuti video coinvolgenti per pubblici diversi in tutto il mondo, trasformando il tuo messaggio in una comunicazione globale d'impatto con insight potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Originale
Inizia scrivendo il tuo contenuto video e utilizzando la capacità di testo a video della nostra piattaforma per produrre la tua bozza visiva iniziale.
2
Step 2
Traduci e Adatta il Tuo Script
Sfrutta il traduttore video AI integrato per tradurre senza sforzo lo script del tuo video in più lingue di destinazione, garantendo la rilevanza culturale.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Utilizza la nostra avanzata funzione di generazione di voiceover per creare voiceover dal suono naturale in varie lingue, migliorando il coinvolgimento del pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi Globalmente
Finalizza il tuo video localizzato utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto e condividilo con fiducia per raggiungere nuovi mercati globali ed espandere il tuo impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Globalizza i Contenuti dei Social Media

.

Genera rapidamente video e clip coinvolgenti per i social media, traducendoli e doppiandoli facilmente per risuonare con il pubblico internazionale.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come traduttore video AI?

HeyGen funge da potente "traduttore video AI" permettendo agli utenti di "tradurre e doppiare video" in "più lingue". Integra una tecnologia avanzata di "voiceover AI" per fornire "voiceover dal suono naturale" per l'adattamento dei contenuti globali.

Quali capacità offre HeyGen per la creazione di video da testo?

HeyGen eccelle nella generazione di "video da testo", permettendoti di trasformare script scritti in contenuti video dinamici. Puoi sfruttare una vasta gamma di "avatar AI" realistici per narrare il tuo messaggio con un "voiceover AI" professionale.

Quali funzionalità di editing avanzate sono integrate nell'editor video potenziato dall'AI di HeyGen?

Come "editor video potenziato dall'AI", HeyGen include funzionalità essenziali come "sottotitoli e didascalie" automatici per l'accessibilità. Fornisce anche un "rimuovi sfondo video" per garantire che i tuoi contenuti siano raffinati e professionali.

HeyGen offre modelli video per semplificare la produzione di contenuti?

Assolutamente. HeyGen fornisce una vasta gamma di "modelli video" professionali progettati per semplificare significativamente il tuo processo di creazione video. Questi modelli ti aiutano a "generare video coinvolgenti per i social media" e altri contenuti con facilità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo