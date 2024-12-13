Generatore di Video Orizzontali: Converti Video Verticali in Schermo Largato

Converti qualsiasi video verticale in un formato orizzontale sorprendente senza sforzo utilizzando il ridimensionamento avanzato del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per una condivisione perfetta sui social media.

Rivolto ai creatori di contenuti che devono adattare rapidamente filmati verticali per piattaforme orizzontali, crea un video informativo di 1 minuto. Visivamente, questo video dovrebbe essere elegante e dimostrare un processo chiaro, passo dopo passo, con una voce narrante sicura e neutrale. L'obiettivo principale è mostrare come la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen converte senza problemi i video in formato verticale in orizzontale, evidenziando i risultati professionali ottenibili quando si adattano i rapporti d'aspetto per schermi più ampi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 1,5 minuti per i marketer che mirano a riproporre contenuti video su varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e vivace, utilizzando sovrapposizioni di testo sullo schermo per enfatizzare le azioni chiave, accompagnato da una generazione di voce narrante energica. Questo video illustrerà efficacemente come ruotare e ridimensionare i video, dimostrando l'efficienza di HeyGen nell'adattare i contenuti per diverse esigenze di contenuto.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial di 2 minuti progettato per i proprietari di piccole imprese nuovi al montaggio video, mostrando la semplicità di trasformare concetti in video orizzontali professionali. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e facile da usare, impiegando musica di sottofondo allegra e un presentatore avatar AI amichevole. Questo prompt enfatizza HeyGen come un editor video online intuitivo che facilita la creazione di video ad alta risoluzione, rendendo la creazione di video orizzontali accessibile a tutti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo tecnico di 1,5 minuti per formatori aziendali, spiegando come generare rapidamente contenuti didattici coinvolgenti. Il design visivo dovrebbe essere moderno e semplice, con una narrazione vocale precisa e, soprattutto, sottotitoli/caption automatici per una maggiore accessibilità. Questo video sottolineerà la potenza della generazione video AI di HeyGen nel creare contenuti raffinati, garantendo che il prodotto finale sia consegnato in un formato MP4 universalmente compatibile.
Come Funziona il Generatore di Video Orizzontali

Trasforma senza sforzo i tuoi video verticali o creane di nuovi in formato orizzontale perfetto per qualsiasi piattaforma, garantendo un output di alta qualità.

1
Step 1
Carica il Tuo Video
Inizia caricando il tuo `Carica Video` direttamente o scegli dalla nostra `libreria multimediale/supporto stock` per iniziare la conversione in orizzontale.
2
Step 2
Seleziona il Rapporto d'Aspetto Orizzontale
Utilizza la nostra funzione di `ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni` per `Convertire Video Verticale in Orizzontale` con un solo clic, impostando il frame perfetto.
3
Step 3
Applica Rifiniture
Assicurati un'inquadratura perfetta utilizzando i nostri strumenti di `Editor Video` per `Ridimensionare Video` o `Ritagliare Video`, ottimizzando i visual per una presentazione orizzontale ottimale.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza il tuo progetto ed `Esporta` il tuo sorprendente video orizzontale utilizzando la nostra funzione di `ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni`, ricevendo un `Output ad Alta Risoluzione` pronto per qualsiasi piattaforma.

Domande Frequenti

Come può HeyGen convertire un video verticale in formato orizzontale?

HeyGen funziona come un generatore di video orizzontali intuitivo, permettendoti di convertire facilmente i video verticali in formato orizzontale. Il suo potente editor video ti consente di regolare i rapporti d'aspetto, ridimensionare o persino ruotare il tuo video per adattarlo perfettamente a varie piattaforme.

Quali opzioni di output offre HeyGen per i video ridimensionati?

HeyGen supporta l'output in più formati per i tuoi video ridimensionati, garantendo versatilità per diverse piattaforme. Puoi esportare il tuo video in formato standard MP4 con output ad alta risoluzione, ottimizzato per la condivisione su vari canali social media.

L'editor video AI di HeyGen supporta funzionalità avanzate come il ritaglio?

Sì, l'editor video AI di HeyGen offre funzionalità robuste, inclusa la possibilità di ritagliare video con precisione. Come editor video online, semplifica il processo di caricamento del tuo video e di affinamento della sua composizione utilizzando strumenti AI intelligenti.

Gli utenti possono aggiungere testo ai loro video utilizzando HeyGen?

Assolutamente, l'editor video online di HeyGen consente agli utenti di aggiungere facilmente testo ai loro video per migliorare il messaggio e il branding. Questa funzione offre controllo creativo per personalizzare efficacemente i tuoi contenuti.

