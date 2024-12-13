Generatore di Video Orizzontali: Converti Video Verticali in Schermo Largato
Converti qualsiasi video verticale in un formato orizzontale sorprendente senza sforzo utilizzando il ridimensionamento avanzato del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per una condivisione perfetta sui social media.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 1,5 minuti per i marketer che mirano a riproporre contenuti video su varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e vivace, utilizzando sovrapposizioni di testo sullo schermo per enfatizzare le azioni chiave, accompagnato da una generazione di voce narrante energica. Questo video illustrerà efficacemente come ruotare e ridimensionare i video, dimostrando l'efficienza di HeyGen nell'adattare i contenuti per diverse esigenze di contenuto.
Produci un tutorial di 2 minuti progettato per i proprietari di piccole imprese nuovi al montaggio video, mostrando la semplicità di trasformare concetti in video orizzontali professionali. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e facile da usare, impiegando musica di sottofondo allegra e un presentatore avatar AI amichevole. Questo prompt enfatizza HeyGen come un editor video online intuitivo che facilita la creazione di video ad alta risoluzione, rendendo la creazione di video orizzontali accessibile a tutti.
Crea un video dimostrativo tecnico di 1,5 minuti per formatori aziendali, spiegando come generare rapidamente contenuti didattici coinvolgenti. Il design visivo dovrebbe essere moderno e semplice, con una narrazione vocale precisa e, soprattutto, sottotitoli/caption automatici per una maggiore accessibilità. Questo video sottolineerà la potenza della generazione video AI di HeyGen nel creare contenuti raffinati, garantendo che il prodotto finale sia consegnato in un formato MP4 universalmente compatibile.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Video Coinvolgenti per i Social Media.
Genera e adatta rapidamente video per varie piattaforme social in formato orizzontale.
Creazione di Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video orizzontali efficaci utilizzando l'AI per catturare l'attenzione del pubblico.
Domande Frequenti
Come può HeyGen convertire un video verticale in formato orizzontale?
HeyGen funziona come un generatore di video orizzontali intuitivo, permettendoti di convertire facilmente i video verticali in formato orizzontale. Il suo potente editor video ti consente di regolare i rapporti d'aspetto, ridimensionare o persino ruotare il tuo video per adattarlo perfettamente a varie piattaforme.
Quali opzioni di output offre HeyGen per i video ridimensionati?
HeyGen supporta l'output in più formati per i tuoi video ridimensionati, garantendo versatilità per diverse piattaforme. Puoi esportare il tuo video in formato standard MP4 con output ad alta risoluzione, ottimizzato per la condivisione su vari canali social media.
L'editor video AI di HeyGen supporta funzionalità avanzate come il ritaglio?
Sì, l'editor video AI di HeyGen offre funzionalità robuste, inclusa la possibilità di ritagliare video con precisione. Come editor video online, semplifica il processo di caricamento del tuo video e di affinamento della sua composizione utilizzando strumenti AI intelligenti.
Gli utenti possono aggiungere testo ai loro video utilizzando HeyGen?
Assolutamente, l'editor video online di HeyGen consente agli utenti di aggiungere facilmente testo ai loro video per migliorare il messaggio e il branding. Questa funzione offre controllo creativo per personalizzare efficacemente i tuoi contenuti.