Generatore di video per landing page: Aumenta le Conversioni con l'AI

Guida a conversioni e coinvolgimento più elevati senza sforzo utilizzando le capacità di Text-to-video da copione.

Crea un video conciso e d'impatto di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, mostrando come un generatore di video per landing page possa portare a conversioni più elevate. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con una voce narrante sicura e chiara generata da un copione, evidenziando la facilità d'uso della funzione Text-to-video da copione di HeyGen per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi per team di marketing e product manager, dimostrando come gli avatar AI possano migliorare le loro campagne di video marketing. Utilizza uno stile visivo moderno e amichevole, abbinato a una presentazione audio entusiasta da un avatar AI che articola chiaramente i benefici del prodotto, illustrando la potenza degli avatar AI di HeyGen per presentazioni dinamiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 60 secondi rivolto ad agenzie e creatori di contenuti, evidenziando la versatilità dei modelli video e degli elementi di branding di HeyGen per una creazione di contenuti rapida e coerente. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e visivamente ricco, con musica di sottofondo vivace, enfatizzando come gli utenti possano sfruttare l'ampia gamma di Modelli & scene per mantenere l'identità del marchio senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Concepisci un video diretto e informativo di 30 secondi per imprenditori e creatori di corsi online focalizzato sull'aumento della generazione di lead attraverso contenuti video accessibili. Il design visivo dovrebbe essere semplice e facile da seguire, con un tono amichevole e conversazionale nella voce narrante, mostrando specificamente l'utilità dei Sottotitoli/caption automatici di HeyGen per una maggiore portata e coinvolgimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Landing Page

Produci rapidamente video coinvolgenti per le tue landing page utilizzando l'AI, progettati per catturare l'attenzione e ottenere risultati.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione o Idea
Inizia incollando il tuo copione esistente o una breve idea per il tuo video di landing page. La capacità di Text-to-video da copione di HeyGen convertirà il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o messaggio. Questi presentatori professionali daranno vita al tuo copione con espressioni naturali.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Personalizza il tuo video applicando i tuoi elementi di branding personalizzati come loghi e colori. Utilizza i controlli di branding di HeyGen per mantenere la coerenza con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video con funzionalità come sottotitoli/caption automatici per una maggiore accessibilità. Esporta il tuo video finito, pronto per essere incorporato direttamente sulla tua landing page per catturare lead.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Coinvolgenti per i Social Media

.

Produci senza sforzo video accattivanti per i social media per attrarre il pubblico target e indirizzarlo direttamente alle tue landing page per la generazione di lead.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le landing page?

HeyGen rende facile generare video coinvolgenti per le landing page trasformando il tuo copione in un video professionale utilizzando avatar AI realistici e avanzate capacità di text-to-video. Questo consente una produzione rapida di contenuti di alta qualità senza editing complesso, semplificando i tuoi sforzi di marketing.

Quale controllo creativo offre HeyGen per le campagne di video marketing?

HeyGen fornisce strumenti creativi robusti, inclusa una vasta gamma di modelli video, una libreria multimediale completa e potenti elementi di branding per personalizzare i tuoi video. Puoi integrare senza problemi call-to-action e controllare ogni aspetto per allinearti con le tue campagne di video marketing.

Posso personalizzare facilmente i video generati da HeyGen?

Sì, HeyGen dispone di un editor intuitivo drag-and-drop che consente una personalizzazione semplice dei tuoi video. Puoi regolare le scene, aggiungere media dalla libreria e perfezionare il risultato per adattarlo perfettamente alla tua visione per video esplicativi o qualsiasi altro contenuto.

Quali funzionalità offre HeyGen per aumentare la portata e le conversioni dei video?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption, rendendo i tuoi video più accessibili a un pubblico più ampio e migliorando il coinvolgimento degli spettatori. Questa capacità, combinata con call-to-action efficaci, è progettata per guidare conversioni più elevate e supportare i tuoi sforzi di generazione di lead su tutte le piattaforme video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo