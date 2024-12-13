Generatore di Video di Formazione in Laboratorio: Crea Video AI Velocemente

Produci efficacemente video di formazione sulla conformità e tecnici di alta qualità da script, semplificando procedure di laboratorio complesse.

Per i nuovi tecnici di laboratorio che necessitano dei protocolli di sicurezza essenziali, genera un video di formazione di 60 secondi utilizzando gli avatar AI di HeyGen. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo pulito e professionale con dimostrazioni chiare passo dopo passo, arricchite da una voce narrante AI sicura e articolata per istruzioni precise.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video di 45 secondi per introdurre la cultura aziendale e i valori fondamentali a tutti i nuovi assunti nei vari dipartimenti, sviluppato attraverso la capacità di testo-a-video di HeyGen. Utilizza uno stile visivo coinvolgente e amichevole, integrando media di stock diversificati dalla libreria multimediale, completati da una voce AI calda e chiara.
Prompt di Esempio 2
Tutti i dipendenti necessitano di un aggiornamento conciso di 30 secondi sulla conformità a una nuova politica aziendale, che può essere prodotto in modo efficiente sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen. Questo video richiede uno stile visivo diretto e autorevole con grafica semplice e d'impatto, assicurando che la voce professionale AI trasmetta le informazioni in modo chiaro e conciso.
Prompt di Esempio 3
Utilizza i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per progettare un video di formazione tecnica informativo di 90 secondi specificamente per il personale di supporto IT, dimostrando un nuovo processo di aggiornamento software. La presentazione visiva deve essere dettagliata e istruttiva, possibilmente incorporando registrazioni dello schermo, il tutto supportato da una voce AI precisa ed esplicativa che guida gli spettatori attraverso passaggi complessi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione in Laboratorio

Ottimizza la creazione di video di formazione essenziali in laboratorio con l'AI. Trasforma rapidamente istruzioni complesse in contenuti visivi coinvolgenti per un onboarding e una conformità efficaci.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il tuo script di formazione dettagliato. Sfrutta la nostra funzione di testo-a-video per convertire istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva per i tuoi video di formazione in laboratorio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale dalla nostra libreria diversificata per fungere da istruttore sullo schermo, garantendo una presentazione coerente e coinvolgente per i tuoi spettatori.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Migliora il tuo video applicando elementi visivi personalizzabili e integrando i colori e il logo specifici del tuo marchio utilizzando i nostri robusti controlli di branding per un aspetto raffinato e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo progetto ed esporta i tuoi video di formazione di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per assicurarti che i tuoi contenuti siano perfettamente ottimizzati per qualsiasi piattaforma o dispositivo.

Migliora il Coinvolgimento nell'Apprendimento

Sfrutta avatar AI e contenuti dinamici per creare video di formazione coinvolgenti che migliorano significativamente la partecipazione dei discenti e la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione professionale?

HeyGen è un potente generatore di video AI che consente ai team di L&D di produrre rapidamente video di formazione di alta qualità. Utilizza le nostre capacità di testo-a-video e avatar AI realistici per ottimizzare l'onboarding dei dipendenti e la formazione sulla conformità, rendendo l'apprendimento più coinvolgente e accessibile.

Quali tipi di avatar AI e opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i contenuti di formazione?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI personalizzabili che possono presentare i tuoi contenuti di formazione con voci narranti AI naturali. Puoi ulteriormente migliorare i tuoi video utilizzando vari template, una ricca libreria multimediale e applicando controlli di branding per un aspetto coerente e professionale.

HeyGen può essere utilizzato per generare video di formazione tecnica o di laboratorio specializzati?

Assolutamente, HeyGen funziona come un efficace generatore di video di formazione in laboratorio, consentendo la creazione di contenuti di formazione tecnica dettagliati. La nostra piattaforma ti permette di convertire script complessi in spiegazioni visive chiare utilizzando la funzionalità di testo-a-video, supportata da elementi visivi personalizzabili e template di scene pre-progettati.

HeyGen supporta la localizzazione dei contenuti per programmi di formazione globali?

Sì, HeyGen facilita la localizzazione dei contenuti per i tuoi video di formazione attraverso avanzate capacità di generazione di voiceover e sottotitoli. Questo assicura che i tuoi team globali di L&D possano raggiungere efficacemente pubblici diversi con messaggi coerenti e accessibili.

