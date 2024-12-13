Generatore di Video di Protocollo di Laboratorio per una Formazione Efficiente

Trasforma complessi script di laboratorio in video coinvolgenti con la trasformazione del testo in video potenziata dall'AI, riducendo tempi e costi di produzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo coinvolgente di 90 secondi che spieghi un concetto scientifico complesso, rivolto a studenti universitari di scienze. Il video dovrebbe impiegare grafiche animate vivaci e modelli 3D per illustrare processi intricati, presentati da un avatar AI con una voce energica e informativa. Incorpora gli avatar AI di HeyGen e sfrutta il suo supporto di libreria multimediale/stock per visuali accattivanti che migliorino la comprensione dei concetti scientifici.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida concisa di 45 secondi per la risoluzione dei problemi comuni in laboratorio, destinata a personale di laboratorio esperto che necessita di rapidi aggiornamenti sui video degli esperimenti di laboratorio. Questo video richiede uno stile visivo dinamico con tagli rapidi, evidenziazioni di testo sullo schermo e una narrazione concisa e risolutiva. Massimizza la chiarezza utilizzando i sottotitoli/didascalie di HeyGen e assicurati una visione ottimale su tutti i dispositivi con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una creazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo dettagliato di 2 minuti che mostri un nuovo pezzo di attrezzatura da laboratorio e la sua tecnica specializzata, destinato a ricercatori e manager di laboratorio interessati alle tecnologie all'avanguardia. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e high-tech, con primi piani dettagliati e sovrapposizioni di testo esplicative, accompagnati da una voce narrante sofisticata. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per una presentazione raffinata e crea la narrazione completa utilizzando la trasformazione del testo in video, servendo come un generatore avanzato di video di protocollo di laboratorio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Protocollo di Laboratorio

Trasforma senza sforzo i tuoi protocolli di laboratorio in video chiari e professionali generati dall'AI, semplificando la formazione e garantendo una comprensione coerente delle procedure complesse.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo il testo dettagliato del tuo protocollo di laboratorio. La nostra capacità di trasformazione del testo in video trasforma le tue istruzioni scritte in una guida visiva dinamica, garantendo accuratezza per i tuoi concetti scientifici.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona dal nostro ampio catalogo di avatar AI per narrare il tuo protocollo. Questi presentatori realistici, potenziati dalla nostra avanzata AI, rendono le tue istruzioni di laboratorio coinvolgenti e professionali.
3
Step 3
Migliora con Visuali e Branding
Personalizza il tuo video con la nostra vasta libreria di modelli e scene. Integra elementi visivi e aderisci al branding del tuo laboratorio per contenuti educativi coerenti e di alta qualità.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video di Protocollo
Finalizza il tuo progetto video e, con un solo clic, aggiungi sottotitoli/didascalie chiari per migliorare l'accessibilità e la comprensione delle procedure complesse. Poi, esporta il tuo video di protocollo di laboratorio raffinato.

Migliora il Coinvolgimento nella Formazione

Migliora il coinvolgimento dei tirocinanti e la ritenzione delle conoscenze per le procedure di laboratorio e i concetti scientifici utilizzando video interattivi generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen la tecnologia di trasformazione del testo in video?

HeyGen trasforma i tuoi contenuti scritti in video raffinati utilizzando capacità avanzate di trasformazione del testo in video. Basta inserire il tuo script video, e il generatore video AI di HeyGen creerà voci realistiche e sintetizzerà i visuali corrispondenti, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

Quali controlli di branding sono disponibili nei video di HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda, i colori e altri elementi del brand nei tuoi video. Puoi personalizzare modelli e scene per garantire che ogni video si allinei perfettamente con la tua identità di brand stabilita.

HeyGen supporta la creazione di video con sottotitoli e in più lingue?

Sì, HeyGen supporta la generazione automatica di sottotitoli per migliorare l'accessibilità per il tuo pubblico. Inoltre, con il supporto multilingue, HeyGen ti consente di raggiungere un pubblico globale creando video in varie lingue, garantendo una comprensione e un coinvolgimento più ampi.

Come possono gli avatar AI di HeyGen migliorare la produzione video?

Gli avatar AI realistici di HeyGen agiscono come presentatori coinvolgenti, dando vita ai tuoi contenuti senza la necessità di telecamere o attori. Questi avatar AI sono perfetti per la creazione efficiente di contenuti, inclusi contenuti educativi come video di formazione in laboratorio, rendendo accessibili concetti scientifici complessi.

