Semplifica i dati complessi dei KPI in rapporti video coinvolgenti. Utilizza i nostri modelli personalizzabili per creare presentazioni sorprendenti e basate sui dati con facilità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 30 secondi rivolto ai Team di Marketing e ai Responsabili dei Social Media per evidenziare l'efficacia del marketing su varie piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace ed energico, incorporando grafiche moderne e una voce AI allegra, generata in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare rapidamente i dati in contenuti coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per i Leader delle Vendite e i Capi Squadra che riassuma le metriche di Prestazione delle Vendite del mese scorso. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e simile a un'infografica, concentrandosi su una presentazione chiara dei dati, con una voce narrante AI motivazionale e chiara. Migliora l'accessibilità con i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che tutti i dettagli del monitoraggio delle prestazioni siano facilmente comprensibili.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 40 secondi rivolto ai Proprietari di Piccole Imprese e ai Capi Dipartimento, dimostrando come generare rapidamente video di revisione dei KPI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e facile da usare, con dimostrazioni dell'interfaccia facili da comprendere, accompagnate da una voce narrante AI energica. Sfrutta i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per mostrare la versatilità del generatore di video AI per le diverse esigenze di creazione di contenuti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Revisione KPI

Trasforma i tuoi dati in riassunti video coinvolgenti senza sforzo. Condividi facilmente approfondimenti, monitora le prestazioni e stimola l'azione con la creazione di video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Incolla i Tuoi Dati KPI o Script
Basta incollare i tuoi dati KPI, approfondimenti chiave o un intero script nel campo di testo. La nostra funzione di testo-a-video da script converte istantaneamente il tuo input in una storia visiva.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Modelli
Seleziona da un'ampia gamma di modelli personalizzabili su misura per presentazioni di dati. Migliora il tuo video aggiungendo media pertinenti o avatar AI per rappresentare efficacemente i tuoi dati.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Rifiniture
Dai vita alla tua revisione dei KPI con la generazione di voiceover professionali in varie voci e lingue. Affina ulteriormente il tuo video con sottotitoli e musica di sottofondo per garantire chiarezza e coinvolgimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Approfondimenti
Una volta completato il tuo video, utilizza le nostre opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per scaricarlo nel formato desiderato. Condividi i tuoi approfondimenti basati sui dati per migliorare il monitoraggio delle prestazioni e il processo decisionale informato.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Semplifica gli Aggiornamenti dei Dati

Produci rapidamente aggiornamenti video concisi e coinvolgenti per condividere approfondimenti sui KPI tra i team o con gli stakeholder.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di generazione di video di revisione dei KPI?

HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, permettendoti di trasformare i dati grezzi in video di presentazione dei KPI accattivanti senza sforzo. Le nostre capacità di testo-a-video e i modelli personalizzabili ti aiutano a trasmettere chiaramente gli approfondimenti basati sui dati, migliorando il monitoraggio delle prestazioni e le riunioni di revisione.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per creare contenuti coinvolgenti?

HeyGen è uno strumento avanzato potenziato dall'AI che fornisce avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità, direttamente dal tuo script. Questa funzionalità di testo-a-video semplifica notevolmente la creazione di contenuti, aiutandoti a produrre video professionali rapidamente ed efficientemente.

HeyGen è una piattaforma facile da usare per generare contenuti video diversi?

Assolutamente, HeyGen presenta un'interfaccia facile da usare progettata per un facile editing video e creazione di contenuti, anche per i principianti. Con una ricca libreria di modelli e scene personalizzabili, puoi produrre rapidamente una vasta gamma di video su misura per le tue esigenze specifiche.

HeyGen può aiutare a migliorare l'efficacia delle presentazioni sulle prestazioni di vendita?

Sì, HeyGen è un eccellente generatore di video di presentazione dei KPI per migliorare le revisioni delle prestazioni di vendita e i rapporti sull'efficacia del marketing. Puoi creare video dinamici con avatar AI e sottotitoli/caption automatici per evidenziare chiaramente le metriche e le strategie chiave.

