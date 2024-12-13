Potenzia i Report con il Generatore di Video KPI

Trasforma dati complessi in video coinvolgenti e dinamici. Il nostro AI Presentation Maker utilizza Testo-a-video da script per automatizzare i tuoi report KPI.

Crea un video dinamico di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando come l'AI Presentation Maker di HeyGen trasformi istantaneamente i dati grezzi in storie visive coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con transizioni fluide e una voce AI ottimista e amichevole, evidenziando la facilità d'uso dei suoi "Modelli e scene" per una rapida creazione di contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video elegante di 30 secondi per i professionisti del marketing, mostrando la potenza di un Agente Video AI nel fornire report KPI convincenti. Utilizza uno stile visivo professionale e autorevole con chiare visualizzazioni dei dati, accompagnato da un avatar AI sicuro. Questo video dovrebbe enfatizzare come "Testo-a-video da script" semplifichi la produzione di aggiornamenti d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una presentazione animata raffinata di 60 secondi progettata per i team leader aziendali, illustrando come migliorare il monitoraggio delle prestazioni interne con HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale e sofisticato, con elementi di branding personalizzati e una voce narrante AI chiara e articolata, dimostrando le avanzate capacità di "Generazione di voiceover" per un messaggio di marca coerente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video clip condivisibile di 15 secondi perfetto per i social media manager, concentrandoti sulla rapida condivisione di approfondimenti sulle prestazioni chiave. Utilizza uno stile veloce e visivamente coinvolgente con grafiche vivaci e testo conciso sullo schermo, dimostrando come la funzione di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen consenta un rapido adattamento su diverse piattaforme per catturare l'attenzione con video dinamici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Presentazione KPI

Trasforma senza sforzo i tuoi dati di Indicatori Chiave di Prestazione in video coinvolgenti e dinamici con l'AI, rendendo le tue presentazioni chiare, professionali e d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Presentazione KPI
Inizia inserendo i tuoi dati KPI e le intuizioni chiave. La nostra piattaforma sfrutta l'AI per assisterti nella scrittura dello script, preparando i tuoi contenuti per una generazione Testo-a-video senza soluzione di continuità.
2
Step 2
Scegli un Modello Video Dinamico
Seleziona tra una varietà di modelli video professionali per visualizzare i tuoi KPI. I nostri diversi Modelli e scene assicurano un aspetto raffinato e coinvolgente, pronto per i tuoi contenuti.
3
Step 3
Incorpora un Presentatore Avatar AI
Migliora la tua presentazione selezionando un avatar AI espressivo per consegnare il tuo script. I nostri avatar AI avanzati forniscono un tocco umano ai tuoi report KPI.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video KPI Dinamico
Rivedi la tua presentazione KPI completata e utilizza il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per adattare i tuoi video dinamici a qualsiasi piattaforma. I tuoi video professionali sono ora pronti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione Interna sulle Prestazioni

.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione interna su KPI, monitoraggio delle prestazioni o strategie basate sui dati utilizzando contenuti video AI dinamici.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come AI Presentation Maker per video dinamici?

HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti e dinamici trasformando le tue idee in presentazioni animate accattivanti. Sfrutta la nostra vasta libreria di modelli video e avatar AI per creare contenuti professionali senza sforzo, rendendoci un AI Presentation Maker ideale.

HeyGen può creare avatar AI realistici e generare voiceover per i miei video?

Assolutamente. HeyGen offre avatar AI avanzati che danno vita ai tuoi contenuti con vari stili ed espressioni. La nostra piattaforma include anche una robusta generazione di voiceover, convertendo la tua scrittura in audio dal suono naturale attraverso la nostra sofisticata tecnologia Testo-a-video.

Quali controlli di branding sono disponibili per le mie presentazioni animate usando HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente integrare il tuo logo, personalizzare i colori e selezionare tra diversi modelli video per mantenere un branding personalizzato coerente in tutti i tuoi video condivisibili, migliorando ogni presentazione animata.

HeyGen aiuta con la visualizzazione dei dati per i video di presentazione KPI?

Mentre HeyGen eccelle nella creazione di presentazioni video coinvolgenti, ti consente di integrare efficacemente le tue visualizzazioni dei dati nei tuoi video. Puoi utilizzare HeyGen come agente video AI per narrare il tuo monitoraggio delle prestazioni, trasformando informazioni complesse in video di presentazione KPI chiari e d'impatto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo