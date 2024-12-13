Crea Video Coinvolgenti con il Nostro Creatore di Video per il Trasferimento della Conoscenza

Ottimizza l'onboarding con avatar AI per creare video di formazione professionali e coinvolgenti in modo rapido ed efficiente.

Crea un video esplicativo di 1 minuto rivolto ai Responsabili delle Risorse Umane e ai responsabili della Formazione e Sviluppo, mostrando come integrare rapidamente i nuovi assunti utilizzando video di trasferimento della conoscenza potenziati dall'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accogliente, con un avatar AI amichevole che spiega le principali politiche aziendali e strumenti, mentre una voce narrante chiara e coinvolgente generata da HeyGen guida lo spettatore attraverso il processo. Questo video sfrutterà efficacemente gli avatar AI e la generazione di Voiceover di HeyGen per ottimizzare l'onboarding.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 90 secondi per il Supporto IT e i Formatori Tecnici, dettagliando un nuovo aggiornamento software o una procedura di sistema come un Video di Formazione AI. Lo stile visivo dovrebbe essere preciso e passo-passo, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare dimostrazioni dinamiche, completate da sottotitoli/caption accurati per garantire chiarezza. L'audio dovrebbe essere una voce narrante AI diretta e autorevole, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili per una base di conoscenza video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un breve comunicato interno di 45 secondi per i Team Leader Globali e i Responsabili delle Comunicazioni Interne, con l'obiettivo di migliorare le comunicazioni interne condividendo un aggiornamento aziendale con supporto multilingue. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e brandizzato, utilizzando vari modelli e scene dalla libreria di HeyGen, abbinati alla generazione di Voiceover in più lingue per raggiungere efficacemente i team remoti. L'obiettivo è fornire aggiornamenti rapidi e coinvolgenti accessibili in tutto il mondo.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video "how-to" di 2 minuti per i Responsabili del Supporto Clienti e i Product Manager, illustrando una funzione avanzata di un prodotto per facilitare la gestione della conoscenza all'interno dell'integrazione delle app di supporto clienti. Lo stile visivo del video dovrebbe essere chiaro, conciso e orientato alla soluzione dei problemi, integrando elementi visivi rilevanti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare la comprensione. Assicurati che il risultato finale sia ottimizzato per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarsi perfettamente a qualsiasi base di conoscenza video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Trasferimento della Conoscenza

Crea senza sforzo video di trasferimento della conoscenza coinvolgenti e informativi potenziati dall'AI per ottimizzare l'onboarding, migliorare le comunicazioni interne e facilitare la gestione della conoscenza in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo la tua conoscenza nell'editor di testo in video da script. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in un video dinamico, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e completo per una condivisione efficace della conoscenza.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e consegnare il tuo contenuto. Questi portavoce AI migliorano il coinvolgimento e rendono i tuoi Video di Formazione AI più professionali e relazionabili.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voiceover
Migliora il tuo video di trasferimento della conoscenza incorporando registrazioni dello schermo per dimostrazioni, media rilevanti dalla nostra libreria, e utilizza la generazione di Voiceover di alta qualità per perfezionare la narrazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione aggiungendo sottotitoli/caption professionali per l'accessibilità. Poi, esporta facilmente il tuo video rifinito in vari formati di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni, pronto per essere condiviso con il tuo team o base di conoscenza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Complesse

Trasforma facilmente concetti complessi in video AI chiari e digeribili, migliorando la comprensione e l'accessibilità per tutti i discenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen sfruttare l'AI per creare video professionali di trasferimento della conoscenza?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e un potente Generatore di Testo in Video gratuito per produrre senza sforzo video di trasferimento della conoscenza di alta qualità potenziati dall'AI. Gli utenti possono semplicemente inserire il loro script, e il Portavoce AI di HeyGen fornirà contenuti coinvolgenti con voiceover di qualità da studio, ideali per una condivisione efficiente della conoscenza.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e la portata dei video?

HeyGen offre funzionalità robuste come un Generatore di Sottotitoli AI e supporto multilingue, garantendo che i tuoi video istruttivi siano accessibili a un pubblico globale. Per una distribuzione più ampia, i video possono essere facilmente condivisi tramite un link video condivisibile o incorporati direttamente nelle tue piattaforme esistenti.

HeyGen può trasformare materiali didattici esistenti in video dinamici generati dall'AI?

Assolutamente, HeyGen rende semplice convertire contenuti esistenti come PowerPoint in video o PDF in video, insieme a capacità di registrazione dello schermo integrate. Questo ti consente di creare rapidamente video professionali dalla tua documentazione attuale, migliorando la tua base di conoscenza video.

Come garantisce HeyGen la coerenza del marchio e la personalizzazione in tutti i video generati dall'AI?

HeyGen offre elementi di branding completi, permettendoti di personalizzare i tuoi video con loghi, colori del marchio e scene video personalizzabili uniche. Questo assicura che ogni video generato dall'AI mantenga la tua identità aziendale, rendendo le tue comunicazioni interne e i video di formazione distintamente tuoi.

