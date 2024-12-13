Generatore di Video per Base di Conoscenza: Crea Guide con l'AI

Crea facilmente video professionali di istruzioni e spiegazioni per la tua base di conoscenza utilizzando avatar AI avanzati.

Immagina un video istruttivo di 2 minuti progettato come esempio di "generatore di video per base di conoscenza", rivolto a nuovi utenti di software o al personale IT interno. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e passo-passo, utilizzando "testo-a-video da script" per produrre istruzioni chiare per "video di onboarding", completo di una "generazione di voiceover" professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per rispondere efficacemente alle domande comuni all'interno della tua "base di conoscenza del supporto clienti", sviluppa un "video esplicativo" di 1 minuto. Questo video, ideale per i clienti in cerca di soluzioni rapide e per gli agenti di supporto, dovrebbe presentare un coinvolgente e amichevole "avatar AI" che fornisce informazioni in uno stile audio di supporto, ulteriormente migliorato da "sottotitoli/caption" generati automaticamente per una massima diffusione.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video interno essenziale di "formazione dei dipendenti" di 90 secondi per dimostrare una nuova politica aziendale, servendo come "documentazione video". Per i dipendenti interni e i nuovi assunti, lo stile visivo deve essere aziendale e conciso, integrando elementi visivi rilevanti dalla "libreria multimediale/supporto stock" e costruito in modo efficiente utilizzando "modelli e scene" pre-progettati.
Prompt di Esempio 3
Mostra le robuste capacità della tua "piattaforma video AI" con un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a responsabili tecnici e manager di marketing che valutano soluzioni video. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, enfatizzando l'efficienza della piattaforma nella generazione di contenuti da script professionali e la sua versatilità per la distribuzione multi-piattaforma tramite "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Base di Conoscenza

Trasforma informazioni complesse in documentazione video chiara e coinvolgente, rendendo la tua base di conoscenza del supporto clienti più accessibile ed efficace per gli utenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inserisci il contenuto della tua base di conoscenza direttamente come script. La capacità di testo-a-video da script di HeyGen converte automaticamente i tuoi script professionali in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI per presentare le tue informazioni. Questo utilizza la funzione di avatar AI di HeyGen, aggiungendo un tocco umano e un voiceover chiaro ai tuoi video istruttivi.
3
Step 3
Applica la Personalizzazione del Brand
Migliora il tuo video applicando gli elementi unici del tuo brand. Utilizza i controlli di branding di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità il tuo logo e i colori del brand per una documentazione coerente.
4
Step 4
Esporta e Incorpora
Finalizza il tuo video ed esportalo nel formato desiderato. Condividi e incorpora facilmente la tua documentazione video professionalmente creata direttamente nella tua base di conoscenza del supporto clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Informazioni e Documentazione Complesse

.

Trasforma argomenti complessi della base di conoscenza in spiegazioni video chiare, concise e coinvolgenti, migliorando la comprensione e riducendo le richieste di supporto.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video per base di conoscenza?

HeyGen sfrutta la sua avanzata piattaforma video AI per semplificare la creazione di documentazione video, rendendolo un efficiente generatore di video per base di conoscenza. Gli utenti possono convertire script di testo in video coinvolgenti, ideali per risorse di supporto clienti complete.

Quali capacità AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen fornisce robuste capacità AI, inclusi avatar AI realistici e tecnologia avanzata di sintesi vocale, per generare video di alta qualità da script. Questo consente agli utenti di creare contenuti professionali senza la necessità di configurazioni di produzione complesse.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di supporto clienti esistenti?

Sì, i video di HeyGen sono progettati per un'integrazione senza soluzione di continuità e possono essere facilmente condivisi e incorporati nella tua base di conoscenza del supporto clienti o piattaforme interne esistenti. Questo consente una distribuzione efficiente della tua documentazione video dove è più necessaria.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per la formazione dei dipendenti?

HeyGen migliora significativamente i video di formazione e onboarding dei dipendenti fornendo modelli personalizzabili e avatar AI, permettendo la rapida creazione di video esplicativi coinvolgenti. Questo accelera l'apprendimento e garantisce una consegna coerente delle informazioni in tutta l'organizzazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo