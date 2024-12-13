Video Maker per Assemblaggio di Conoscenze per Spiegazioni Chiare

Semplifica informazioni complesse in video chiari e attuabili. Sfrutta il Text-to-video from script per costruire rapidamente contenuti educativi coinvolgenti.

506/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali clienti sui social media, mostrando i principali vantaggi di un nuovo prodotto. Utilizza un ritmo visivo veloce con transizioni moderne e musica allegra e senza diritti d'autore, assicurando che la narrazione sia concisa e d'impatto. Sfrutta la capacità di HeyGen di "Text-to-video from script" per trasformare senza sforzo il tuo messaggio di marketing in immagini accattivanti e dialoghi parlati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 45 secondi rivolto agli utenti che necessitano di una guida rapida e passo-passo per una funzione software. La presentazione visiva dovrebbe essere altamente pratica, con registrazioni dello schermo mescolate a sovrapposizioni grafiche chiare, completate da una voce fuori campo precisa e informativa. Utilizza i "Sottotitoli/caption" di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare i punti chiave per un'esperienza di apprendimento ottimale.
Prompt di Esempio 3
Concepisci un breve clip promozionale di 15 secondi per un team interno, celebrando un traguardo del progetto o condividendo un aggiornamento positivo. Opta per un tono visivo amichevole e incoraggiante, con un "avatar AI" accessibile che trasmette il messaggio su uno sfondo personalizzabile, accompagnato da musica di sottofondo leggera e positiva. Questo video dovrebbe illustrare la facilità di creazione rapida di video utilizzando l'AI video maker di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per Assemblaggio di Conoscenze

Trasforma senza sforzo conoscenze complesse in video chiari e coinvolgenti. La nostra piattaforma potenziata dall'AI semplifica la creazione di contenuti professionali istruttivi, educativi e tutorial.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando le tue conoscenze direttamente nell'editor. La capacità di Text-to-video from script ti consente di trasformare il tuo testo in una narrazione visiva senza soluzione di continuità, fungendo da tuo personale video maker per l'assemblaggio di conoscenze.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Template
Arricchisci il tuo script con immagini coinvolgenti. Utilizza i nostri diversi Templates & scenes o sfoglia la libreria multimediale completa per trovare media di stock che illustrano perfettamente le tue conoscenze assemblate, dando vita ai tuoi concetti.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo Professionale
Dai vita alle tue conoscenze assemblate con una narrazione chiara. Il nostro strumento avanzato di generazione di voce fuori campo, una caratteristica fondamentale dell'AI video maker, converte automaticamente il tuo script in un discorso naturale in varie voci e lingue.
4
Step 4
Rifinisci e Condividi il Tuo Video
Utilizza l'editor video integrato per apportare le regolazioni finali, aggiungere sottotitoli e rifinire il flusso del tuo video. Una volta perfezionato, esporta facilmente il tuo video di assemblaggio di conoscenze in vari formati e rapporti d'aspetto per una condivisione intelligente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia Formazione e Apprendimento

.

Sviluppa video di formazione coinvolgenti potenziati dall'AI che aumentano la ritenzione dei partecipanti e l'efficacia complessiva dell'apprendimento.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen funge da potente AI video maker e motore creativo, consentendo agli utenti di produrre rapidamente video esplicativi professionali. Sfrutta i template disponibili e l'editor intuitivo drag-and-drop per semplificare informazioni complesse in narrazioni visivamente accattivanti.

HeyGen può semplificare il processo di creazione video utilizzando l'AI generativa?

Assolutamente. HeyGen è una piattaforma avanzata di AI generativa progettata per ottimizzare la creazione di video dal testo allo schermo. Con funzionalità come il text-to-video from script e la voce fuori campo generata dall'AI, puoi produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente.

Quali controlli di branding sono disponibili per la produzione di video di marketing con HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding per personalizzare completamente il tuo video, inclusa l'aggiunta di loghi e la definizione dei colori del brand. Questo assicura che il tuo video di marketing mantenga un aspetto coerente e professionale su tutte le piattaforme e rafforzi l'identità del tuo brand.

Come può HeyGen supportare lo sviluppo di contenuti educativi diversificati come video istruttivi e video tutorial?

HeyGen è un video maker ideale per l'assemblaggio di conoscenze, perfetto per creare video istruttivi e tutorial coinvolgenti. Utilizza template, media di stock e sottotitoli/caption integrati per creare video educativi chiari e d'impatto che trasmettono efficacemente informazioni al tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo