Crea un video riassuntivo di 60 secondi per professionisti del settore tecnologico e investitori impegnati, evidenziando gli annunci più significativi di una recente conferenza. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando transizioni dinamiche e testo chiaro sullo schermo, accompagnato da una traccia audio aziendale vivace. Utilizza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire rapidamente i tuoi punti chiave in una narrazione visiva coinvolgente, garantendo Riassunti Impattanti che risuonano con il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un clip di 30 secondi con il Keynote Highlights Video Maker su misura per aspiranti imprenditori e appassionati di sviluppo personale, concentrandoti sui momenti più ispiratori di un discorso motivazionale. Immagina un'estetica visivamente stimolante con palette di colori vivaci e una colonna sonora orchestrale e motivante. Porta il tuo messaggio alla vita utilizzando gli "AI avatars" di HeyGen, offrendo frammenti concisi e potenti perfetti per la condivisione sui social media e il consumo rapido.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 45 secondi di highlight reels per riassumere un importante keynote di lancio di prodotto, rivolto a potenziali clienti e team di marketing interni. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e incentrata sul prodotto, con un design pulito e grafica minimalista, sottolineata da un jingle accattivante o effetti sonori futuristici. Assicurati la massima accessibilità e coinvolgimento sfruttando la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen, cruciale per fornire informazioni chiave in modo chiaro e rafforzare i controlli del tuo marchio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video riassuntivo informativo di 60 secondi su una presentazione complessa, destinato a studenti, ricercatori e nuovi arrivati nel settore in cerca di rapide intuizioni. Lo stile visivo dovrebbe essere educativo e chiaro, incorporando visualizzazioni di dati pertinenti e un'estetica professionale e calma. Migliora la comprensione e l'accessibilità utilizzando la "Generazione di voiceover" di HeyGen, fornendo una narrazione lucida e autorevole, arricchita con visuali pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare i punti chiave.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Keynote Summary Video Maker

Trasforma facilmente le tue lunghe presentazioni in video riassuntivi coinvolgenti e concisi, perfetti per la condivisione su qualsiasi piattaforma, aumentando la ritenzione e la portata del pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto Riassuntivo
Inizia inserendo il tuo script del keynote o i punti chiave. La nostra piattaforma avvia rapidamente la "creazione video" dal tuo contenuto, gettando le basi per il tuo riassunto dinamico.
2
Step 2
Seleziona i Momenti Chiave con l'AI
Identifica i momenti più impattanti del tuo keynote. Utilizza l'"editing potenziato dall'AI" per selezionare e compilare rapidamente i clip essenziali, creando potenti "highlight reels".
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Arricchisci il tuo video riassuntivo con elementi professionali. Sfoglia la nostra vasta "libreria multimediale/supporto stock" per visuali coinvolgenti e applica i tuoi distinti "controlli di branding (logo, colori)" per garantire una presenza del marchio coerente.
4
Step 4
Ottimizza ed Esporta il Tuo Video
Prepara il tuo video per una portata globale. Adatta facilmente il formato utilizzando il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per adattarsi a varie piattaforme "social media", assicurando che il tuo messaggio risuoni ovunque.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Educativi Più Coinvolgenti

Riproponi il contenuto dei keynote in corsi video concisi, rendendo le informazioni complesse accessibili a un pubblico più ampio e globale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video riassuntivi di keynote impattanti?

HeyGen è il tuo strumento definitivo per creare video riassuntivi di keynote, sfruttando la tecnologia video AI per trasformare presentazioni lunghe in riassunti impattanti e highlight reels dinamici in modo efficiente. Il suo motore creativo semplifica l'intero processo di creazione video, permettendoti di catturare i momenti chiave senza sforzo.

Quali capacità offre HeyGen per una creazione video semplificata?

HeyGen fornisce un'interfaccia intuitiva dotata di AI avatars, text-to-video from script e una ricca libreria multimediale, permettendoti di creare video di alta qualità rapidamente. Con modelli integrati e editing potenziato dall'AI, la creazione video diventa accessibile ed efficiente per tutti.

Posso personalizzare il branding dei miei highlight reels usando HeyGen?

Sì, assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo, personalizzare i colori e applicare un branding coerente su tutti i tuoi highlight reels. Questo assicura che ogni video rifletta la tua identità professionale e l'estetica del marchio.

Come ottimizza HeyGen l'output video per varie piattaforme e social media?

HeyGen assicura che il tuo contenuto video sia perfettamente adattato per qualsiasi canale con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Questa capacità ti permette di formattare facilmente i tuoi video per diverse piattaforme social, garantendo un coinvolgimento e una portata ottimali tra il tuo pubblico.

