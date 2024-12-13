Diventa un creatore di video junior insights con la generazione video AI

Produci rapidamente video esplicativi professionali. Trasforma le tue idee in visual dinamici utilizzando la capacità di trasformare il testo in video.

396/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 30 secondi per campagne sui social media, rivolto a potenziali clienti, per annunciare una nuova funzionalità del prodotto come parte della tua strategia di marketing. Il video dovrebbe essere moderno e veloce, con avatar AI professionali generati da HeyGen per presentare i benefici chiave.
Prompt di Esempio 2
Crea un aggiornamento conciso di 15 secondi per i social media rivolto al tuo pubblico generale, mostrando un recente successo o consiglio. Utilizza uno stile di tendenza, visivamente ricco, con musica di sottofondo vivace, sfruttando l'ampia libreria di Template e scene di HeyGen per una produzione rapida e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo dettagliato di 60 secondi, personalizzato da un creatore di video esplicativi per potenziali clienti, dimostrando i benefici di un servizio specifico. Lo stile del video dovrebbe essere informativo ed elegante con una voce fuori campo professionale, e assicurati che sia pronto per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Junior Insights

Trasforma rapidamente i tuoi insights in video esplicativi coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando informazioni complesse per qualsiasi pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video analizzerà il tuo contenuto per prepararlo alla generazione video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi insights e personalizza la loro voce e aspetto.
3
Step 3
Arricchisci con Media di Supporto
Aggiungi contesto e attrattiva visiva al tuo video utilizzando l'ampia libreria di video di stock o caricando i tuoi media, garantendo chiarezza per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Prepara facilmente il tuo video di insights completato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto, pronto per essere condiviso.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione Interna e la Comunicazione

.

Sviluppa materiali di formazione coinvolgenti e comunicazioni interne dagli insights per migliorare la comprensione e la ritenzione dei dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi coinvolgenti e contenuti di marketing?

HeyGen ti consente di produrre "video esplicativi" professionali e contenuti di "strategia di marketing" avvincenti utilizzando un "editor video online" intuitivo. Sfrutta un'ampia selezione di "modelli video", "animazioni dinamiche" e "video di stock" per dare vita rapidamente alla tua visione creativa.

Posso generare video da testo utilizzando avatar AI realistici con HeyGen?

Assolutamente! L'avanzato "generatore di video AI" di HeyGen trasforma il tuo "testo in video da script" in narrazioni coinvolgenti con "avatar AI" realistici. Questo processo semplificato include capacità di "generatore di voce AI" di alta qualità per una produzione senza intoppi.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i miei video all'interno di HeyGen?

HeyGen offre ampie capacità di "editor video online", permettendoti di personalizzare i tuoi contenuti con "controlli di branding" come loghi e colori. Regola facilmente la presentazione del tuo video con "ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto" per una condivisione ottimale sui "social media" e su diverse piattaforme.

Come può HeyGen servire come potente "creatore di video junior insights" per varie esigenze?

HeyGen agisce come il tuo versatile "creatore di video junior insights", semplificando compiti complessi con la sua funzionalità di "agente video AI". Semplifica la creazione di contenuti, dal concetto iniziale all'esportazione finale, rendendolo perfetto per generare video professionali in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo