Creatore di Video in Sviluppo Congiunto per una Collaborazione Facile
Crea video professionali insieme, più velocemente, sfruttando l'intelligente Text-to-video from script.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di aggiornamento prodotto di 90 secondi rivolto ai project manager e ai team remoti che devono comprendere rapidamente ed efficacemente le nuove funzionalità. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e illustrativo, accompagnato da una voce sicura e chiara, mostrando la potenza del "montaggio video su cloud" per i team remoti. Sottolinea come gli "AI avatars" di HeyGen possano presentare informazioni in modo coerente e professionale, semplificando la "collaborazione in tempo reale" anche tra fusi orari diversi.
Crea un video promozionale coinvolgente di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese e i creatori di contenuti nuovi alla produzione video, evidenziando la facilità di essere un "creatore di video in sviluppo congiunto". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso, coinvolgente e simile a un tutorial con una narrazione incoraggiante e amichevole, dimostrando come i "Templates & scenes" di HeyGen semplifichino il processo creativo, garantendo un'"Interfaccia Utente Intuitiva" dall'inizio alla fine.
Produci un modulo di formazione conciso di 2 minuti per i team di comunicazione aziendale e i montatori video professionisti, concentrandoti sulle migliori pratiche per la distribuzione globale dei contenuti mantenendo la qualità tecnica. Questo modulo richiede immagini ad alta fedeltà e nitide con un tono sofisticato e autorevole. Illustra l'importanza di ottenere l'"esportazione in risoluzione 4K" e l'efficienza del "Rendering Fulmineo" per un output professionale. Dimostra come la funzione "Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen adatti senza sforzo i contenuti per diverse piattaforme, garantendo un'esperienza di visione ottimale e una portata globale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata Educativa con Corsi Video AI.
Sviluppa e distribuisci contenuti educativi coinvolgenti in modo efficiente, sfruttando l'AI per una creazione di corsi più rapida e una portata globale.
Migliora la Formazione Aziendale con l'AI.
Trasforma i moduli di formazione in video interattivi con AI, migliorando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video con AI per gli utenti?
HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video coinvolgenti con facilità, sfruttando la tecnologia avanzata di creazione video con AI. Puoi scegliere tra una vasta gamma di AI avatars e generare voci realistiche direttamente dal tuo copione.
I team possono collaborare su progetti video all'interno della piattaforma di HeyGen?
Sì, HeyGen è progettato come una soluzione di montaggio video su cloud, consentendo un montaggio video collaborativo senza soluzione di continuità per i team. Questo permette una collaborazione in tempo reale e lo sviluppo congiunto di contenuti video in un ambiente condiviso.
Quali opzioni di esportazione video offre HeyGen per garantire qualità e compatibilità?
HeyGen offre un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e esportazioni, incluso il supporto per l'esportazione in risoluzione 4K, garantendo che i tuoi video appaiano professionali su qualsiasi piattaforma. Hai anche controlli di branding per personalizzare efficacemente il tuo output.
HeyGen include funzionalità avanzate di voiceover e sottotitoli?
Assolutamente, HeyGen integra robuste capacità di generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici nella sua piattaforma. Questo assicura che i tuoi video generati con AI siano accessibili e altamente coinvolgenti per tutti i pubblici.