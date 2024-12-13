Generatore di Video di Formazione per un Efficace L&D dei Dipendenti

Trasforma rapidamente i copioni in video di formazione professionali utilizzando testo-a-video da copione per una rapida condivisione delle conoscenze.

Crea un video introduttivo coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti, utilizzando un avatar AI professionale e una generazione di voiceover chiara per spiegare le politiche aziendali di base come parte della tua suite di generatori di video di formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un tono audio amichevole e incoraggiante, rivolto a un pubblico di nuovi dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial video passo-passo di 60 secondi per i team L&D documentando come utilizzare una nuova funzionalità software interna, direttamente da un copione utilizzando le capacità di testo-a-video da copione e includendo sottotitoli per l'accessibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo con dimostrazioni sullo schermo, e il tono audio dovrebbe essere calmo e istruttivo, rivolto ai dipendenti esistenti in cerca di guide pratiche.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video motivazionale di 30 secondi per la condivisione interna delle conoscenze, evidenziando un recente successo del team, costruito utilizzando Template e scene esistenti e arricchito con media dinamici dalla libreria di supporto media/stock. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e ispirante, con musica di sottofondo allegra e un voiceover entusiasta, rivolto ai team leader desiderosi di aggiornamenti facili e diffusione delle conoscenze.
Prompt di Esempio 3
Produci una panoramica informativa del prodotto di 90 secondi come tutorial tecnico per i clienti, mostrando una nuova funzionalità e guidandoli attraverso la sua configurazione. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per la distribuzione su più piattaforme e assicurati sottotitoli precisi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con un audio professionale e chiaro, progettato per un pubblico di clienti che interagisce con il tuo output del generatore di video AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione

Trasforma rapidamente contenuti di formazione complessi in video coinvolgenti e potenziati dall'AI. Semplifica i tuoi sforzi L&D e migliora l'apprendimento dei dipendenti con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia scrivendo il tuo copione di formazione o scegliendo dalla nostra libreria di Template professionali per strutturare rapidamente il tuo contenuto video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Dai vita ai tuoi materiali di formazione selezionando tra una vasta gamma di avatar AI realistici che risuonano con il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Personalizza ulteriormente il tuo video con Voiceover AI professionali in varie lingue e applica i tuoi controlli di branding per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di formazione finale di alta qualità con sottotitoli opzionali, pronto per una facile distribuzione e una condivisione efficace delle conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Complesse per la Formazione

Trasforma procedure intricate o concetti tecnici in documentazione video facile da comprendere per una condivisione efficace delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI per la formazione sul lavoro?

HeyGen serve come un intuitivo generatore di video AI, permettendo ai team L&D di creare rapidamente video di formazione professionali. Gli utenti possono sfruttare gli Avatar AI e i Voiceover AI per trasformare i copioni in documentazione video coinvolgente senza sforzo.

Quali sono i principali vantaggi per i team L&D che utilizzano HeyGen per la formazione dei dipendenti?

Per i team L&D, HeyGen semplifica la creazione di contenuti di formazione e condivisione delle conoscenze di alta qualità. Le sue funzionalità consentono aggiornamenti facili e una produzione efficiente di vari video di formazione, migliorando l'esperienza di apprendimento complessiva.

HeyGen offre soluzioni per creare video di formazione accessibili e multilingue?

Assolutamente. HeyGen supporta la condivisione globale delle conoscenze offrendo traduzioni con un solo clic e un lettore video multilingue per i tuoi video di formazione. Questo assicura che il tuo contenuto sia accessibile a un pubblico più ampio.

HeyGen può aiutare a generare guide pratiche e tutorial tecnici?

Sì, HeyGen è uno strumento efficace per produrre guide pratiche chiare e tutorial tecnici dettagliati. Oltre al testo-a-video, gli utenti possono incorporare la registrazione dello schermo per creare documentazione video completa.

