Crea un video esplicativo animato di 90 secondi per i nuovi assunti in una startup tecnologica, progettato per semplificare il processo di onboarding iniziale introducendo la cultura aziendale e gli strumenti essenziali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con elementi animati personalizzati, accompagnati da una voce narrante energica ma chiara. Questo "video di formazione" utilizzerà efficacemente la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e coinvolgente, rendendo le informazioni complesse facilmente comprensibili.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una dimostrazione interattiva di "creatore di moduli di formazione sul lavoro" di 2 minuti, su misura per i proprietari di piccole imprese che mirano a migliorare le competenze del loro team in modo efficiente. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo tutorial passo-passo, mostrando le caratteristiche del prodotto con registrazioni dello schermo chiare, supportate da una voce calma e istruttiva. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare le guide scritte in un'esperienza di apprendimento visiva coinvolgente, evidenziando la facilità d'uso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 60 secondi per i dipendenti esistenti che necessitano di aggiornamenti sui recenti aggiornamenti software, concentrandosi su una funzione complessa specifica. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, incorporando estratti di "registrazione dello schermo" con annotazioni chiare sullo schermo, accompagnati da una voce concisa e coinvolgente. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave, rendendo la "documentazione video" più personale e memorabile per il pubblico.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di suggerimenti rapidi di 45 secondi rivolto ai membri del team interno di vari dipartimenti per ottimizzare un flusso di lavoro comune. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e attraente, veloce per mantenere l'attenzione, con musica di sottofondo vivace e narrazione chiara e concisa. Utilizza la funzione Templates & scenes di HeyGen per "creare video di formazione" rapidamente che siano coerenti nel branding ed efficaci nel trasmettere miglioramenti del processo a piccoli morsi al team.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Moduli di Formazione sul Lavoro

Crea rapidamente moduli di formazione sul lavoro professionali che coinvolgono i dipendenti e semplificano l'onboarding con strumenti di creazione video intuitivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Incolla il tuo contenuto di formazione o script nell'editor per generare automaticamente video coinvolgenti dal testo, trasformando il tuo curriculum con facilità.
2
Step 2
Seleziona Visivi e Voice-over
Scegli tra vari modelli e scene animate, quindi aggiungi avatar AI o genera voice-over professionali per migliorare i tuoi moduli di formazione e catturare l'attenzione degli studenti.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Rafforza l'identità del tuo marchio con controlli di branding personalizzati come loghi e colori. Migliora la chiarezza con sottotitoli generati automaticamente per una documentazione video completa.
4
Step 4
Esporta il Tuo Modulo di Formazione
Finalizza il tuo video, regola i rapporti d'aspetto se necessario, ed esporta il tuo modulo di formazione sul lavoro rifinito, pronto per la distribuzione al tuo team o sistema di gestione dell'apprendimento.

Chiarisci Argomenti Complessi per un'Educazione Migliorata

Semplifica argomenti complessi nei moduli di formazione sul lavoro, rendendo i concetti difficili facilmente comprensibili e migliorando significativamente la comprensione per gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione rapidamente?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti con avatar AI e funzionalità di trasformazione del testo in video, semplificando il tuo processo di creazione video. La nostra piattaforma offre vari strumenti di creazione video e modelli per accelerare lo sviluppo.

HeyGen può convertire il testo in video coinvolgenti per la documentazione?

Sì, HeyGen eccelle nel convertire il testo in video coinvolgenti, rendendolo una piattaforma video AI ideale per la documentazione video generata da AI. Basta inserire il tuo script e gli avatar AI di HeyGen daranno vita ai tuoi contenuti.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per i video tutorial?

HeyGen offre una ricca libreria di modelli e opzioni per scene animate per migliorare i tuoi video tutorial. Utilizza i nostri ampi strumenti di creazione video per personalizzare i tuoi contenuti con controlli di branding e generazione di voice-over.

HeyGen supporta la creazione di video di moduli di formazione sul lavoro per l'onboarding?

Assolutamente, HeyGen è un potente creatore di video di formazione, perfetto per produrre video di moduli di formazione sul lavoro completi. Semplifica la creazione di contenuti di alta qualità per un onboarding efficace dei dipendenti e un apprendimento continuo.

