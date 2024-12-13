Creatore di Video di Formazione AI: Potenzia la Tua Forza Lavoro

Trasforma lo sviluppo delle competenze e la formazione online. Genera rapidamente video didattici coinvolgenti con Testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di microlearning dinamico di 45 secondi per professionisti che cercano di migliorare lo sviluppo delle loro competenze. Questo modulo di formazione online conciso dovrebbe impiegare i diversi Modelli e scene di HeyGen per spiegare visivamente concetti complessi con grafica coinvolgente e una traccia audio vivace, garantendo un trasferimento di conoscenze rapido ed efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un breve video di personal branding di 30 secondi per individui che desiderano elevare la gestione della loro carriera. Presentando un sofisticato avatar AI come presentatore sullo schermo, questo video dovrebbe trasmettere la tua competenza e visione con uno stile visivo moderno e una voce amichevole e professionale, consolidando la tua presenza online.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di onboarding di 60 secondi per i nuovi membri del team, introducendoli alla cultura aziendale e ai primi passi essenziali. Assicurati chiarezza e accessibilità incorporando i Sottotitoli/caption di HeyGen, insieme a uno stile visivo accogliente e una voce narrante rassicurante, per creare un'esperienza di formazione inclusiva e di supporto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Prontezza al Lavoro

Crea video per la prontezza al lavoro d'impatto e professionali senza sforzo per migliorare le tue prospettive di carriera con il nostro intuitivo creatore di video AI.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando da una libreria di Modelli professionali o inserendo direttamente il tuo script per gettare le basi del tuo video di formazione. Questo semplifica il tuo processo di creazione.
2
Step 2
Aggiungi un Avatar AI
Migliora il tuo messaggio selezionando un coinvolgente avatar AI per presentare il tuo contenuto. Questi presentatori realistici catturano l'attenzione degli spettatori e trasmettono il tuo script con chiarezza.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Personalizza il tuo video utilizzando i controlli di Branding per aggiungere il tuo logo, colori personalizzati e generare automaticamente sottotitoli accurati, garantendo un'esperienza coerente e accessibile.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di alta qualità ed esportalo senza sforzo in vari formati, rendendolo pronto per essere condiviso su piattaforme per la formazione online o il networking professionale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Curriculum Video Dinamici e Clip di Personal Branding

Produci rapidamente curriculum video dinamici e clip di personal branding per i social media, aiutando i cercatori di lavoro a distinguersi nel mercato competitivo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione professionale?

HeyGen sfrutta avatar AI e capacità di Testo-a-video per realizzare video di formazione professionale senza sforzo. È un ideale Creatore di Video di Formazione AI per l'onboarding dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze su larga scala.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di formazione coinvolgenti?

HeyGen fornisce un set completo di strumenti, inclusi Modelli personalizzabili, generazione di Voice-over e Sottotitoli/caption automatici. Puoi facilmente creare video che siano d'impatto e professionali per la formazione online.

HeyGen può davvero generare rapidamente video di formazione di alta qualità?

Sì, con l'avanzato creatore di video AI di HeyGen, puoi trasformare il testo in video di formazione raffinati in pochi minuti. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di produzione, dallo script al video finale, utilizzando avatar AI.

Come supporta HeyGen il branding all'interno dei contenuti di formazione?

HeyGen offre ampi controlli di Branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda nei tuoi video di formazione. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per tutte le tue comunicazioni e-learning e interne.

