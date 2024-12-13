Creatore di Video di Preparazione al Lavoro: Ottieni il Tuo Lavoro dei Sogni Più Velocemente

Crea rapidamente interviste di pratica efficaci e distinguiti dalla concorrenza con il Text-to-video da script senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di reclutamento dinamico di 60 secondi rivolto a professionisti delle risorse umane e reclutatori, mostrando quanto velocemente possono creare "video di reclutamento" accattivanti per attrarre i migliori talenti. Utilizza uno stile visivo moderno e veloce con musica di sottofondo vivace. Sottolinea l'efficienza dei "Templates & scenes" di HeyGen per avviare il processo di creazione di video di reclutamento AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di branding aziendale di 30 secondi rivolto a dirigenti di alto livello e team di marketing, illustrando quanto possano essere potenti i "video di branding aziendale" per mostrare la cultura e i valori aziendali. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e ispirante, utilizzando colori del marchio vivaci e una voce fuori campo coinvolgente e calda generata con la funzione "Voiceover generation" di HeyGen. Questo video dovrebbe sottolineare come la personalizzazione del branding aiuti ad attrarre i migliori talenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial di 50 secondi per creatori di contenuti e manager delle risorse umane su come trasformare un semplice script in un video professionale utilizzando HeyGen come "AI video maker". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e informativo, concentrandosi sulla semplicità del processo. Dimostra il flusso di lavoro senza soluzione di continuità di "Text-to-video from script" e come semplifica la creazione di contenuti per varie comunicazioni interne.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Preparazione al Lavoro

Crea rapidamente video di pratica per colloqui professionali per aumentare la fiducia dei candidati e semplificare il tuo processo di assunzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Scrivi o incolla le tue domande di colloquio e le risposte desiderate. Utilizza il Text-to-video da script per convertire automaticamente il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare le tue domande di colloquio o fornire feedback, rendendo l'esperienza dinamica e realistica.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Incorpora il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi utilizzando i controlli di Branding per mantenere un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci video di pratica per colloqui di alta qualità, completi di generazione di voce, pronti per essere rivisti e preparati efficacemente dai candidati.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Reclutamento e Personal Branding Coinvolgenti

Crea rapidamente video di reclutamento professionali per attrarre i migliori talenti o video curriculum accattivanti che mostrano le competenze per qualsiasi candidatura lavorativa.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di reclutamento con l'AI?

Il creatore di video AI di HeyGen consente ai team creativi di produrre video di reclutamento coinvolgenti e video di branding aziendale. Con avatar AI personalizzabili e una libreria di modelli video, HeyGen assicura un messaggio di marca professionale e coerente per attrarre i migliori talenti.

HeyGen semplifica la creazione di video di reclutamento AI?

Sì, HeyGen agisce come un potente creatore di video di reclutamento AI, permettendoti di semplificare il processo di reclutamento. Puoi facilmente convertire il testo in video da uno script con generazione di voce realistica, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione per le tue campagne di reclutamento.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video di preparazione al lavoro per colloqui virtuali?

Assolutamente, HeyGen funge da innovativo creatore di video di preparazione al lavoro, permettendo agli individui di praticare i colloqui e affinare le loro risposte. Utilizza la generazione di voce di HeyGen per creare scenari di colloquio virtuali realistici, costruendo fiducia per il successo nella selezione dei candidati.

Quali opzioni di branding offre HeyGen per attrarre i migliori talenti?

HeyGen offre ampie funzionalità di branding personalizzabili per aiutarti ad attrarre i migliori talenti, inclusa la possibilità di incorporare il tuo logo e i colori del marchio. Crea video di branding aziendale accattivanti con avatar AI personalizzati e modelli video per mostrare efficacemente la cultura della tua azienda.

