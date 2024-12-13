Generatore di Video per Annunci di Lavoro: Assumi Più Velocemente con l'AI

Crea rapidamente video di reclutamento coinvolgenti. Trasforma il testo in contenuti di assunzione accattivanti utilizzando la nostra funzione di testo in video da script.

469/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo di 60 secondi per l'annuncio di lavoro utilizzando un modello video professionale, specificamente rivolto a ingegneri software esperti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con testo pertinente sullo schermo e una voce AI sicura che descrive le sfide tecniche e i benefici aziendali. Sfrutta la capacità di trasformare il testo in video da script per convertire senza problemi la tua descrizione del lavoro in contenuti video coinvolgenti, rendendolo un generatore di video di annunci di lavoro efficace per ruoli di nicchia.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di assunzione ispirazionale di 30 secondi per professionisti all'inizio della carriera, raccontando una breve storia di crescita all'interno della tua azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere aspirazionale e includere media di stock diversificati dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnati da una voce AI calda e incoraggiante. Assicura una comunicazione cristallina con sottotitoli generati automaticamente, trasformando il tuo messaggio di reclutamento in un potente contenuto creativo con l'aiuto di un generatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di reclutamento di 15 secondi, accattivante e progettato per i feed dei social media, rivolto a candidati passivi con uno stile visivo vivace e veloce. Usa prompt di testo concisi per evidenziare i principali benefici del lavoro, incorporando animazioni sottili per un tocco visivo. Ottimizza questa rapida panoramica per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo la massima portata e impatto per il tuo messaggio di assunzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci di Lavoro

Trasforma facilmente le tue descrizioni di lavoro in video di reclutamento coinvolgenti utilizzando l'AI, attirando i migliori talenti con visual dinamici e messaggi chiari.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando la tua descrizione del lavoro o scrivendo un nuovo script. Il nostro generatore di video AI analizzerà il tuo testo per prepararsi alla creazione del video, assicurando che i tuoi messaggi chiave siano chiari e concisi.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare la tua azienda o il ruolo. Questi presentatori digitali realistici trasmetteranno il tuo messaggio di annuncio di lavoro con sincronizzazione labiale ed espressioni naturali.
3
Step 3
Applica Elementi del Brand
Personalizza il tuo video di reclutamento con il logo, i colori e la musica di sottofondo della tua azienda utilizzando i nostri controlli di branding. Questo assicura che il tuo video sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand come datore di lavoro.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video finale di annuncio di lavoro in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme. Condividi facilmente il tuo video coinvolgente sui social media e sulle bacheche di lavoro per raggiungere un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Branding del Datore di Lavoro con l'AI

.

Crea video coinvolgenti e ispiratori che mostrano la cultura e i valori della tua azienda, attirando efficacemente candidati motivati ai tuoi annunci di lavoro.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia creazione di contenuti creativi con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di generare video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e una vasta gamma di modelli video personalizzabili. Questo semplifica il processo creativo, rendendo la creazione di contenuti professionali accessibile per varie esigenze.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video per annunci di lavoro?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti video di reclutamento coinvolgenti a partire da prompt di testo, permettendoti di trasformare rapidamente le descrizioni dei lavori in video di assunzione dinamici. Le sue capacità di generazione di testo in video sono ideali per un marketing efficiente nell'acquisizione di talenti.

HeyGen può generare voci AI e fornire traduzioni per i video?

Sì, HeyGen dispone di un avanzato generatore di voci AI che può leggere il tuo script con voci dal suono naturale e sincronizzazione labiale accurata. Questo include un supporto robusto per le traduzioni, permettendoti di raggiungere pubblici diversi a livello globale.

HeyGen offre funzionalità per personalizzare i video per i social media?

HeyGen offre un editor video versatile e controlli di branding, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, per adattare i tuoi contenuti a varie piattaforme. Puoi facilmente regolare i rapporti d'aspetto e utilizzare modelli video per ottimizzare l'engagement sui social media.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo