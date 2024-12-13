Generatore di Video per Annunci di Lavoro: Recluta Talenti di Alto Livello Più Velocemente
Attira i migliori candidati con video di reclutamento straordinari utilizzando "Templates & scenes" professionali.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di marketing energico di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese che desiderano promuovere le loro posizioni aperte su varie piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e positivo, con una voce fuori campo amichevole e conversazionale generata tramite la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen, con l'obiettivo di rendere il reclutamento accessibile ed entusiasmante per i candidati.
Produci un video di reclutamento innovativo di 60 secondi rivolto ai reclutatori aziendali, dimostrando come un creatore di video di reclutamento possa modernizzare l'assunzione. Il video dovrebbe presentare un "AI avatar" professionale che illustra i principali vantaggi aziendali con una "Voiceover generation" chiara e coinvolgente di HeyGen, su uno sfondo di grafica minimalista ed elegante e una colonna sonora sofisticata e ispiratrice per trasmettere tecnologia all'avanguardia ai candidati passivi.
Progetta un video conciso di 15 secondi per i social media per i team di marketing, con una forte call-to-action per una nuova apertura di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere audace e diretto, utilizzando colori vivaci e testo nitido, con una traccia audio d'impatto e urgente. Sfrutta la funzione "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen per ottimizzare questo clip dinamico per varie piattaforme social e garantire la massima portata per i candidati.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video di Reclutamento ad Alto Impatto.
Sfrutta l'AI per produrre rapidamente annunci video coinvolgenti che attraggono talenti di alto livello e riempiono le posizioni più velocemente.
Distribuisci Annunci di Lavoro Coinvolgenti sui Social Media.
Crea e condividi facilmente annunci video di lavoro accattivanti sulle piattaforme social per ampliare la portata e attrarre un pool di candidati più ampio.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di marketing coinvolgenti?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di produrre rapidamente video di marketing professionali per varie piattaforme social. Utilizza avatar AI e un editor drag-and-drop per dare vita alla tua visione creativa in modo efficiente.
HeyGen offre modelli per video di reclutamento?
Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video, inclusi quelli perfetti per la generazione di video per annunci di lavoro e reclutamento di dipendenti. Questi modelli video semplificano la creazione di contenuti, rendendo semplice la produzione di video d'impatto per i social media.
Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI?
HeyGen eccelle trasformando il testo in video con avatar AI realistici e generazione di voiceover di alta qualità. Questa potente tecnologia AI rende facile creare video pubblicitari raffinati e aggiungere una call-to-action convincente senza sforzo.
HeyGen può creare annunci video per diverse piattaforme social?
Assolutamente, HeyGen funziona come un creatore di annunci video online, permettendoti di produrre diversi annunci video ottimizzati per qualsiasi piattaforma social. Implementa controlli di branding come loghi e colori per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video sui social media.