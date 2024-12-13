Generatore di Video per Annunci di Lavoro: Recluta Talenti di Alto Livello Più Velocemente

Attira i migliori candidati con video di reclutamento straordinari utilizzando "Templates & scenes" professionali.

Crea un video dinamico di 45 secondi per un annuncio di lavoro per un responsabile delle risorse umane, mostrando un ambiente d'ufficio vivace con musica di sottofondo moderna e allegra. Questo video dovrebbe attrarre i migliori talenti evidenziando la cultura aziendale, utilizzando i "Templates & scenes" di HeyGen per un assemblaggio rapido, e apparire professionale e invitante per i potenziali candidati, fungendo da potente generatore di video per annunci di lavoro.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing energico di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese che desiderano promuovere le loro posizioni aperte su varie piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e positivo, con una voce fuori campo amichevole e conversazionale generata tramite la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen, con l'obiettivo di rendere il reclutamento accessibile ed entusiasmante per i candidati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di reclutamento innovativo di 60 secondi rivolto ai reclutatori aziendali, dimostrando come un creatore di video di reclutamento possa modernizzare l'assunzione. Il video dovrebbe presentare un "AI avatar" professionale che illustra i principali vantaggi aziendali con una "Voiceover generation" chiara e coinvolgente di HeyGen, su uno sfondo di grafica minimalista ed elegante e una colonna sonora sofisticata e ispiratrice per trasmettere tecnologia all'avanguardia ai candidati passivi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 15 secondi per i social media per i team di marketing, con una forte call-to-action per una nuova apertura di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere audace e diretto, utilizzando colori vivaci e testo nitido, con una traccia audio d'impatto e urgente. Sfrutta la funzione "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen per ottimizzare questo clip dinamico per varie piattaforme social e garantire la massima portata per i candidati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci di Lavoro

Crea video di reclutamento coinvolgenti senza sforzo per attrarre talenti di alto livello e potenziare il tuo brand come datore di lavoro su piattaforme social.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli video professionali progettati specificamente per annunci di lavoro, oppure inizia con una tela bianca per costruire il tuo video. Questo passaggio utilizza la funzione Templates & scenes di HeyGen per un avvio rapido.
2
Step 2
Aggiungi i Dettagli del Tuo Lavoro
Usa l'editor drag-and-drop intuitivo per incorporare la descrizione del tuo lavoro, il branding aziendale e i contenuti visivi. Arricchisci il tuo video con il supporto della libreria multimediale/stock per immagini e filmati accattivanti.
3
Step 3
Crea un Voiceover Coinvolgente
Trasforma il tuo testo scritto in un voiceover dal suono naturale utilizzando l'avanzata generazione di voiceover di HeyGen, oppure carica il tuo audio. Includi una call-to-action chiara per guidare i candidati in modo efficiente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Prepara il tuo video di reclutamento accattivante per una visione ottimale su vari canali utilizzando la funzione Aspect-ratio resizing & exports di HeyGen, quindi condividilo facilmente con il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Brand e la Cultura del Datore di Lavoro

.

Crea video ispiratori che mettano in risalto la cultura e i valori della tua azienda, motivando i candidati a unirsi al tuo team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di marketing coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di produrre rapidamente video di marketing professionali per varie piattaforme social. Utilizza avatar AI e un editor drag-and-drop per dare vita alla tua visione creativa in modo efficiente.

HeyGen offre modelli per video di reclutamento?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video, inclusi quelli perfetti per la generazione di video per annunci di lavoro e reclutamento di dipendenti. Questi modelli video semplificano la creazione di contenuti, rendendo semplice la produzione di video d'impatto per i social media.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI?

HeyGen eccelle trasformando il testo in video con avatar AI realistici e generazione di voiceover di alta qualità. Questa potente tecnologia AI rende facile creare video pubblicitari raffinati e aggiungere una call-to-action convincente senza sforzo.

HeyGen può creare annunci video per diverse piattaforme social?

Assolutamente, HeyGen funziona come un creatore di annunci video online, permettendoti di produrre diversi annunci video ottimizzati per qualsiasi piattaforma social. Implementa controlli di branding come loghi e colori per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video sui social media.

