Generatore di Video Panoramici sul Lavoro: Crea Video di Reclutamento Coinvolgenti
Trasforma senza sforzo le descrizioni dei lavori in video di reclutamento accattivanti utilizzando avatar AI per umanizzare il tuo marchio e attrarre i migliori talenti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di branding del datore di lavoro di 45 secondi progettato per i social media per attrarre potenziali candidati e colleghi del settore. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio dinamico e aspirazionale, evidenziando la cultura aziendale attraverso vari modelli e scene, con messaggi chiave rinforzati da sottotitoli.
Produci un video informativo di 30 secondi per la valutazione del lavoro per i dipendenti interni, dettagliando un nuovo processo di revisione delle prestazioni. Il video dovrebbe avere un tono chiaro, conciso e incoraggiante, utilizzando avatar AI professionali per trasmettere il messaggio, e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Progetta un video esplicativo completo di 90 secondi per la tua pagina delle carriere, guidando i candidati attraverso l'intero processo di assunzione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere accogliente e dettagliato, utilizzando il testo per video da script per trasmettere informazioni passo dopo passo, completato da media ricchi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Ottimizza i Video di Reclutamento e Onboarding.
Migliora il tuo processo di assunzione e onboarding dei dipendenti con video panoramici sul lavoro generati dall'AI che aumentano la ritenzione e la comprensione.
Amplifica il Branding del Datore di Lavoro sui Social Media.
Crea e condividi rapidamente video panoramici sul lavoro accattivanti per LinkedIn e altre piattaforme, attirando i migliori talenti e rafforzando il tuo marchio di datore di lavoro.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video panoramici sul lavoro?
HeyGen semplifica la creazione di video panoramici sul lavoro coinvolgenti sfruttando la tecnologia del generatore di video AI. Puoi trasformare script di testo in video professionali utilizzando avatar AI diversi e modelli personalizzabili, semplificando notevolmente il tuo processo di assunzione.
Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i video di reclutamento?
HeyGen migliora i tuoi video di reclutamento con funzionalità come avatar AI realistici e generazione avanzata di voiceover. Puoi anche aggiungere sottotitoli professionali e utilizzare controlli di branding per mantenere un aspetto coerente su tutte le piattaforme social e sulla tua pagina delle carriere.
HeyGen può essere utilizzato per scopi oltre al reclutamento, come le valutazioni dei dipendenti?
Sì, HeyGen è versatile e può essere utilizzato per più di semplici video di reclutamento. Funziona come un efficace creatore di video panoramici sulla valutazione del lavoro, aiutandoti a creare video di valutazione dei dipendenti coinvolgenti, video di revisione delle prestazioni e persino moduli di formazione per migliorare le intuizioni delle risorse umane.
Come garantisce HeyGen video AI generati di alta qualità e professionali?
HeyGen garantisce video AI generati di alta qualità attraverso una sofisticata tecnologia di generazione video AI, offrendo ampie opzioni di editing video e una ricca libreria multimediale. Puoi anche ottimizzare i video con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, facendo apparire i tuoi talking heads professionali su tutte le piattaforme.