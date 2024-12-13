Generatore di Video Panoramici sul Lavoro: Crea Video di Reclutamento Coinvolgenti

Trasforma senza sforzo le descrizioni dei lavori in video di reclutamento accattivanti utilizzando avatar AI per umanizzare il tuo marchio e attrarre i migliori talenti.

Crea un video di reclutamento di 60 secondi rivolto ai cercatori di lavoro su LinkedIn, mostrando una giornata tipo nella tua azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con avatar AI diversi che interagiscono in un ambiente d'ufficio moderno, accompagnati da una voce fuori campo entusiasta generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di branding del datore di lavoro di 45 secondi progettato per i social media per attrarre potenziali candidati e colleghi del settore. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio dinamico e aspirazionale, evidenziando la cultura aziendale attraverso vari modelli e scene, con messaggi chiave rinforzati da sottotitoli.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 30 secondi per la valutazione del lavoro per i dipendenti interni, dettagliando un nuovo processo di revisione delle prestazioni. Il video dovrebbe avere un tono chiaro, conciso e incoraggiante, utilizzando avatar AI professionali per trasmettere il messaggio, e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo completo di 90 secondi per la tua pagina delle carriere, guidando i candidati attraverso l'intero processo di assunzione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere accogliente e dettagliato, utilizzando il testo per video da script per trasmettere informazioni passo dopo passo, completato da media ricchi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Panoramici sul Lavoro

Crea rapidamente video panoramici sul lavoro coinvolgenti e di alta qualità per attrarre i migliori talenti e umanizzare il tuo marchio con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il testo della descrizione del lavoro nel generatore per formare la base del tuo video, sfruttando la potenza del testo per video da script.
2
Step 2
Scegli la Tua Presentazione
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare la tua azienda e presentare il tuo panorama lavorativo con una presenza professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Migliora con il Branding
Personalizza il tuo video con loghi aziendali, colori del marchio e altri elementi visivi utilizzando i controlli di branding (logo, colori) per mantenere un'identità di marca del datore di lavoro coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video panoramico sul lavoro di alta qualità ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su bacheche di lavoro, social media o sulla tua pagina delle carriere.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Dinamici di Annunci di Lavoro

.

Produci senza sforzo video di annunci di lavoro ad alto impatto con l'AI, dettagliando chiaramente ruoli e responsabilità per attrarre i migliori candidati.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video panoramici sul lavoro?

HeyGen semplifica la creazione di video panoramici sul lavoro coinvolgenti sfruttando la tecnologia del generatore di video AI. Puoi trasformare script di testo in video professionali utilizzando avatar AI diversi e modelli personalizzabili, semplificando notevolmente il tuo processo di assunzione.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i video di reclutamento?

HeyGen migliora i tuoi video di reclutamento con funzionalità come avatar AI realistici e generazione avanzata di voiceover. Puoi anche aggiungere sottotitoli professionali e utilizzare controlli di branding per mantenere un aspetto coerente su tutte le piattaforme social e sulla tua pagina delle carriere.

HeyGen può essere utilizzato per scopi oltre al reclutamento, come le valutazioni dei dipendenti?

Sì, HeyGen è versatile e può essere utilizzato per più di semplici video di reclutamento. Funziona come un efficace creatore di video panoramici sulla valutazione del lavoro, aiutandoti a creare video di valutazione dei dipendenti coinvolgenti, video di revisione delle prestazioni e persino moduli di formazione per migliorare le intuizioni delle risorse umane.

Come garantisce HeyGen video AI generati di alta qualità e professionali?

HeyGen garantisce video AI generati di alta qualità attraverso una sofisticata tecnologia di generazione video AI, offrendo ampie opzioni di editing video e una ricca libreria multimediale. Puoi anche ottimizzare i video con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, facendo apparire i tuoi talking heads professionali su tutte le piattaforme.

