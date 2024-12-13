Generatore di Video di Onboarding: Semplifica la Formazione dei Nuovi Assunti

Aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti e semplifica l'onboarding dei dipendenti con video accattivanti, sfruttando i modelli e le scene diversificate del nostro generatore di video AI.

Crea un caloroso video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti, impostando un tono invitante per il loro percorso di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con un avatar AI amichevole che fornisce una voce chiara e articolata generata dalla funzione di voiceover di HeyGen, rendendo memorabile il loro primo giorno.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo conciso di 60 secondi rivolto ai nuovi dipendenti, dettagliando il software aziendale essenziale o i processi interni. Questo segmento dovrebbe mantenere uno stile visivo professionale e informativo, incorporando testo e grafica sullo schermo, e utilizzare la funzione di conversione testo-video di HeyGen per trasformare le linee guida scritte in una narrazione coerente, supportata da sottotitoli chiari per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 30 secondi progettato per i candidati potenziali o i nuovi assunti nelle prime fasi, mostrando la vivace cultura aziendale. Utilizza uno stile visivo dinamico e moderno con tagli rapidi e musica di sottofondo stimolante. Sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e l'ampia libreria di media/stock, crea un'esperienza video coinvolgente che evidenzi efficacemente i valori aziendali.
Prompt di Esempio 3
Immagina un messaggio personale di 40 secondi da un manager diretto a un nuovo membro del team specifico, celebrando il loro arrivo e delineando i primi passi. Lo stile visivo dovrebbe essere personale e incoraggiante, utilizzando un avatar AI per fornire un saluto su misura. Questo approccio al generatore di video di onboarding consente di creare contenuti personalizzati e individualizzati, assicurando che ogni nuovo membro si senta accolto in modo unico attraverso gli avatar AI di HeyGen.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di onboarding in esperienze video dinamiche e coinvolgenti per i nuovi assunti, semplificando i loro processi di benvenuto e formazione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Incolla semplicemente il tuo script o testo di onboarding direttamente nel generatore. La nostra AI convertirà istantaneamente le tue parole in un video professionale, ponendo le basi per una comunicazione efficace.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare le tue informazioni, o seleziona tra modelli video e scene già pronti. Questo dà vita ai tuoi contenuti con visuali coinvolgenti per i nuovi assunti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Personalizza i tuoi video di onboarding aggiungendo facilmente il logo della tua azienda, i colori e altri elementi di branding. Assicurati che ogni video rifletta l'identità del tuo marchio, creando un'esperienza coesa per i nuovi membri del team.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta finalizzati, esporta senza sforzo i tuoi video di onboarding di alta qualità in vari formati adatti per piattaforme di apprendimento o comunicazioni interne. Condividi esperienze video coinvolgenti con i tuoi nuovi membri del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Personalizza il Benvenuto e l'Integrazione Culturale

Crea video di benvenuto personalizzati e introduci la cultura aziendale attraverso contenuti generati dall'AI coinvolgenti, facendo sentire i nuovi assunti valorizzati fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti?

Il generatore di video AI di HeyGen consente ai team HR di produrre rapidamente video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti. Puoi trasformare il testo in video professionali, incorporando avatar AI e voiceover per creare contenuti personalizzati per la formazione senza editing complesso.

Posso personalizzare i video di onboarding per riflettere il nostro marchio aziendale?

Assolutamente! HeyGen ti permette di personalizzare completamente i tuoi video di onboarding con i loghi e i colori specifici del tuo marchio. Utilizza i nostri ampi modelli video per creare contenuti personalizzati che risuonino davvero con i tuoi nuovi assunti e rafforzino la cultura aziendale.

Cosa rende HeyGen un generatore di video di onboarding efficiente per i team HR?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding di alta qualità per i dipendenti permettendoti di trasformare il testo in video professionali con avatar AI e vari voiceover in pochi minuti. I nostri modelli video pronti all'uso riducono significativamente i tempi di produzione, rendendolo incredibilmente efficiente per i team HR.

Come migliorano gli avatar AI l'efficacia della formazione nei video di onboarding?

Gli avatar AI realistici di HeyGen forniscono un presentatore coerente e coinvolgente per i tuoi video di onboarding, consegnando i contenuti formativi in modo efficace. Aiutano a creare contenuti personalizzati e personaggi animati che catturano l'attenzione, rendendo l'apprendimento più interattivo e memorabile per i nuovi assunti su varie piattaforme di apprendimento.

