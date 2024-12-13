Generatore di Video di Onboarding: Semplifica la Formazione dei Nuovi Assunti
Aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti e semplifica l'onboarding dei dipendenti con video accattivanti, sfruttando i modelli e le scene diversificate del nostro generatore di video AI.
Sviluppa un video istruttivo conciso di 60 secondi rivolto ai nuovi dipendenti, dettagliando il software aziendale essenziale o i processi interni. Questo segmento dovrebbe mantenere uno stile visivo professionale e informativo, incorporando testo e grafica sullo schermo, e utilizzare la funzione di conversione testo-video di HeyGen per trasformare le linee guida scritte in una narrazione coerente, supportata da sottotitoli chiari per l'accessibilità.
Produci un video coinvolgente di 30 secondi progettato per i candidati potenziali o i nuovi assunti nelle prime fasi, mostrando la vivace cultura aziendale. Utilizza uno stile visivo dinamico e moderno con tagli rapidi e musica di sottofondo stimolante. Sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e l'ampia libreria di media/stock, crea un'esperienza video coinvolgente che evidenzi efficacemente i valori aziendali.
Immagina un messaggio personale di 40 secondi da un manager diretto a un nuovo membro del team specifico, celebrando il loro arrivo e delineando i primi passi. Lo stile visivo dovrebbe essere personale e incoraggiante, utilizzando un avatar AI per fornire un saluto su misura. Questo approccio al generatore di video di onboarding consente di creare contenuti personalizzati e individualizzati, assicurando che ogni nuovo membro si senta accolto in modo unico attraverso gli avatar AI di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Programmi di Onboarding Completi.
Crea in modo efficiente una vasta gamma di video di onboarding e materiali di formazione coinvolgenti per preparare i nuovi assunti al successo a livello globale.
Migliora la Formazione e il Coinvolgimento dei Dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per migliorare significativamente il coinvolgimento nella formazione dei nuovi assunti, la ritenzione delle conoscenze e l'efficacia complessiva dell'apprendimento.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti?
Il generatore di video AI di HeyGen consente ai team HR di produrre rapidamente video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti. Puoi trasformare il testo in video professionali, incorporando avatar AI e voiceover per creare contenuti personalizzati per la formazione senza editing complesso.
Posso personalizzare i video di onboarding per riflettere il nostro marchio aziendale?
Assolutamente! HeyGen ti permette di personalizzare completamente i tuoi video di onboarding con i loghi e i colori specifici del tuo marchio. Utilizza i nostri ampi modelli video per creare contenuti personalizzati che risuonino davvero con i tuoi nuovi assunti e rafforzino la cultura aziendale.
Cosa rende HeyGen un generatore di video di onboarding efficiente per i team HR?
HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding di alta qualità per i dipendenti permettendoti di trasformare il testo in video professionali con avatar AI e vari voiceover in pochi minuti. I nostri modelli video pronti all'uso riducono significativamente i tempi di produzione, rendendolo incredibilmente efficiente per i team HR.
Come migliorano gli avatar AI l'efficacia della formazione nei video di onboarding?
Gli avatar AI realistici di HeyGen forniscono un presentatore coerente e coinvolgente per i tuoi video di onboarding, consegnando i contenuti formativi in modo efficace. Aiutano a creare contenuti personalizzati e personaggi animati che catturano l'attenzione, rendendo l'apprendimento più interattivo e memorabile per i nuovi assunti su varie piattaforme di apprendimento.