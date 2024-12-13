Creatore di Video Esplicativi per il Lavoro: Semplifica l'Onboarding e la Formazione

Crea facilmente video di formazione e onboarding coinvolgenti con avatar AI realistici, rendendo i concetti complessi facili da comprendere.

Produci un video esplicativo di 60 secondi progettato per i nuovi assunti in un'azienda tecnologica, chiarendo il complesso flusso di lavoro di un processo di approvazione interna. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, completato da una voce amichevole e professionale generata dall'AI, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando quanto sia facile creare video esplicativi coinvolgenti per i loro negozi online. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo energico e utilizzare la generazione di voiceover di HeyGen per fornire una narrazione chiara e concisa.
Prompt di Esempio 2
Crea un video animato dinamico di 30 secondi per introdurre una nuova funzionalità di un prodotto SaaS ai potenziali clienti. Lo stile visivo deve essere colorato e dinamico, supportato da musica di sottofondo vivace e un narratore amichevole, sfruttando appieno i Template e le scene diversificate di HeyGen per mostrare il beneficio principale del prodotto.
Prompt di Esempio 3
Genera un video professionale di 60 secondi per i team di marketing, delineando una nuova strategia innovativa per i social media e i suoi passaggi di implementazione. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e aziendale, con una voce AI sicura e autorevole, evidenziando l'efficienza di creare tali contenuti utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per il Lavoro

Trasforma facilmente le tue descrizioni di lavoro in video esplicativi coinvolgenti con la nostra piattaforma intuitiva, comunicando chiaramente i ruoli e attirando i migliori talenti.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia il tuo video esplicativo per il lavoro scegliendo tra una varietà di modelli di video esplicativi professionali o creando un nuovo progetto da una tela bianca. Questo stabilisce la base per il tuo messaggio.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e Genera Voiceover
Inserisci la tua descrizione del lavoro o lo script. La nostra piattaforma utilizzerà quindi un avanzato generatore di voci AI per convertire il tuo testo in voiceover dal suono naturale, perfettamente sincronizzati con i tuoi elementi visivi.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Elementi Visivi
Dai vita al tuo video incorporando avatar AI realistici che possono presentare la tua spiegazione del lavoro. Aumenta ulteriormente il coinvolgimento con elementi visivi accattivanti dalla nostra vasta libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Esplicativo
Finalizza i tuoi video esplicativi aggiungendo sottotitoli opzionali per l'accessibilità, quindi esporta la tua creazione nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati, pronta per essere condivisa su qualsiasi piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip di Panoramica del Lavoro Rapide

Genera rapidamente brevi clip video coinvolgenti per fornire panoramiche concise dei ruoli lavorativi per la comunicazione interna o il marketing del reclutamento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video esplicativi professionali con facilità, sfruttando avatar AI e un'interfaccia intuitiva. Utilizza la nostra vasta libreria di modelli di video esplicativi e l'editor drag-and-drop per dare vita alla tua visione con contenuti creativi e coinvolgenti.

HeyGen offre avatar AI per i miei video animati?

Sì, HeyGen dispone di una gamma diversificata di avatar AI di alta qualità che possono narrare i tuoi video animati da un semplice script. Combinati con il nostro avanzato generatore di voci AI, questi avatar offrono presentazioni realistiche e coinvolgenti per qualsiasi contenuto, inclusi i video esplicativi per il lavoro.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video esplicativi efficiente?

HeyGen offre un editor video completo dotato di un'interfaccia drag-and-drop e una ricca selezione di modelli di video esplicativi. Questo processo semplificato ti consente di produrre efficacemente video AI di alta qualità per marketing, formazione o comunicazione interna con il minimo sforzo.

Posso personalizzare i miei video animati con il branding in HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti permette di personalizzare completamente i tuoi video animati con i loghi e i colori specifici del tuo brand utilizzando i controlli di branding integrati. Questo assicura che ogni video esplicativo per il lavoro o video di marketing che crei mantenga un'identità di brand coerente e professionale.

