Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di intervista di 45 secondi mirato a potenziali datori di lavoro, evidenziando le tue competenze uniche e l'esperienza per un ruolo specifico. Punta a una presentazione visiva moderna e pulita, con un tono diretto supportato da una generazione di voiceover professionale, assicurando che ogni parola sia chiaramente articolata e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di auto-presentazione dinamico di 30 secondi per un nuovo team o stakeholder interni, stabilendo rapidamente il tuo ruolo e il tuo entusiasmo. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo personale ed energico, incorporando media di stock rilevanti dalla libreria multimediale per illustrare visivamente i tuoi interessi o progetti passati, creando una prima impressione memorabile.
Prompt di Esempio 3
Immagina un progetto di video di presentazione di 90 secondi per un comitato di assunzione o un panel esecutivo, presentando una panoramica completa della tua carriera e delle tue aspirazioni future. L'estetica dovrebbe essere raffinata e persuasiva, ottimizzata per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, assicurando che il tuo messaggio sia trasmesso con la massima chiarezza e appeal professionale.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Presentazione del Candidato di Lavoro

Crea un video di presentazione professionale senza sforzo con i nostri strumenti facili da usare, perfetti per fare una duratura impressione sui potenziali datori di lavoro.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo video di presentazione del candidato di lavoro selezionando tra una gamma di modelli e scene professionali progettati per avere impatto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video
Personalizza il tuo messaggio, aggiungi i tuoi elementi visivi e adatta ogni dettaglio utilizzando il nostro editor drag-and-drop intuitivo.
3
Step 3
Genera Voiceover e Elementi Visivi
Migliora la tua presentazione con la generazione di voiceover dal suono naturale dal tuo copione e seleziona media di stock accattivanti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video in HD
Una volta finalizzato, scarica facilmente il tuo video in alta definizione attraverso la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, pronto per essere condiviso.

Evidenzia Competenze ed Esperienza

Crea video curriculum dinamici e pezzi di portfolio per presentare in modo potente le tue qualifiche e i tuoi successi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come potente creatore di video di presentazione del candidato di lavoro?

HeyGen ti consente di creare video di auto-presentazione professionali, perfetti per candidature e colloqui di lavoro. Sfrutta gli avatar AI e i modelli personalizzabili per fare una prima impressione memorabile con contenuti di alta qualità.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare il mio video di presentazione?

HeyGen offre un editor drag-and-drop robusto con una vasta libreria di modelli e scene per personalizzare il tuo video. Integra facilmente il tuo logo, regola i colori del branding e aggiungi voiceover AI per rendere unica la tua auto-presentazione.

HeyGen può aiutare a creare voiceover professionali per il mio video di presentazione?

Assolutamente. Le avanzate capacità AI di HeyGen includono la generazione di voiceover senza soluzione di continuità, permettendoti di convertire testo in video da un copione. Questo assicura un audio chiaro e coinvolgente per il tuo video di auto-presentazione senza bisogno di un microfono.

HeyGen supporta la creazione di contenuti di Interview Video Maker di alta qualità?

Sì, HeyGen esporta tutti i tuoi video di presentazione in qualità HD, garantendo un aspetto nitido e professionale. Puoi anche utilizzare i controlli di branding e una libreria multimediale royalty-free per elevare il valore di produzione del tuo contenuto di Interview Video Maker.

