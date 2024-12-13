Creatore di Video Annuncio di Lavoro: Crea Video di Reclutamento Coinvolgenti
Trasforma i tuoi script di annunci di lavoro in video pubblicitari coinvolgenti con facilità grazie al testo-a-video, riducendo i costi di produzione e attirando i candidati ideali.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi rivolto ad agenzie di marketing e marchi D2C, illustrando la potenza della tecnologia 'AI Avatar' per video di testimonianze o per introdurre nuovi ruoli nel team. Adotta uno stile visivo amichevole e autentico con animazioni nitide e pulite, accompagnato da una voce calda e invitante. Dimostra come gli 'AI avatar' possano trasmettere il tuo messaggio con qualità costante e sfumature emotive, riducendo i costi di produzione.
Produci un video social di 60 secondi avvincente per marketer delle performance e team creativi, enfatizzando come generare facilmente 'annunci UGC' ad alta conversione. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e relazionabile, imitando le tendenze popolari dei contenuti generati dagli utenti, accompagnato da musica di sottofondo di tendenza. Fondamentale, presenta 'Sottotitoli/caption' automatici per garantire il massimo coinvolgimento e accessibilità su tutte le piattaforme social, trasformando filmati grezzi in 'video social' raffinati.
Progetta un video promozionale conciso di 40 secondi rivolto a creatori di contenuti e responsabili delle assunzioni, mostrando l'efficienza di HeyGen come 'creatore di video pubblicitari AI'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e diretto, dimostrando passaggi chiari e iterazioni rapide. Concentrati su come le capacità di 'Testo a video da script' permettano agli utenti di convertire rapidamente descrizioni di lavoro o testi di marketing in diversi 'varianti video' per test A/B e raggiungere un pubblico multilingue, senza bisogno di un grande budget.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Lavoro AI ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci di lavoro coinvolgenti con l'AI, attirando i migliori talenti e ottimizzando il tuo funnel di reclutamento.
Crea Annunci Social Coinvolgenti.
Sviluppa annunci video accattivanti su misura per le piattaforme social, espandendo efficacemente la tua portata e il tuo pool di candidati.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video AI ad alte prestazioni?
Il creatore di annunci video AI di HeyGen semplifica il processo di creazione di annunci video coinvolgenti. Basta inserire il tuo script, scegliere tra diversi avatar AI e sfruttare modelli video personalizzabili per produrre contenuti di alta qualità progettati per annunci vincenti.
Posso personalizzare gli avatar AI e i contenuti video all'interno di HeyGen?
Assolutamente! HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi annunci video, inclusa la selezione tra vari avatar AI o la creazione di un avatar personalizzato. Puoi facilmente integrare i colori del tuo marchio, aggiungere B-Roll e modificare gli script per garantire che il tuo contenuto si allinei perfettamente con il messaggio del tuo marchio.
Cosa rende HeyGen ideale per produrre video social coinvolgenti e annunci UGC?
HeyGen offre una piattaforma potente per creare video social accattivanti e annunci UGC autentici. Con una vasta gamma di modelli video, sottotitoli automatici e attori AI diversi, puoi generare rapidamente contenuti coinvolgenti ottimizzati per varie piattaforme social, rendendolo perfetto per agenzie di marketing e creatori di contenuti.
In che modo HeyGen supporta la creazione di contenuti video diversi come video esplicativi e di testimonianza?
HeyGen consente agli utenti di produrre efficacemente vari contenuti video, inclusi video esplicativi professionali e video di testimonianze autentiche. Trasformando gli script in scene dinamiche con avatar AI, HeyGen riduce drasticamente i costi di produzione e consente la facile generazione di più varianti video, migliorando i tuoi flussi di lavoro complessivi.