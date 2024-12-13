I modelli video di gioielleria di HeyGen sono progettati per essere sia creativi che versatili, permettendoti di mostrare i tuoi pezzi con modelli generati dall'IA e sottotitoli sincronizzati. Questi modelli offrono un modo fluido per evidenziare la bellezza e i dettagli dei tuoi gioielli, migliorando la narrazione visiva del tuo marchio.