Creatore di Video di Formazione IT per Corsi Rapidi e Coinvolgenti

Ottimizza il tuo flusso di lavoro per creare video di formazione IT coinvolgenti con la generazione di testo in video alimentata dall'AI.

Produci un video di formazione IT conciso di 45 secondi progettato per i nuovi assunti nel settore tecnologico, dimostrando visivamente le procedure essenziali di configurazione del software con un'estetica pulita e professionale e una voce narrante AI chiara e amichevole. Questo video coinvolgente dovrebbe mostrare come un creatore di video di formazione IT possa semplificare l'inserimento dei dipendenti, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo semplice ed efficace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial dinamico di 60 secondi rivolto agli utenti di software esistenti, guidandoli rapidamente attraverso un recente aggiornamento delle funzionalità con visualizzazioni passo-passo e un tono vivace e informativo. Sottolinea la produzione rapida sfruttando la capacità di HeyGen di convertire il testo in video da script per trasformare efficientemente le guide scritte in istruzioni rifinite e facili da seguire.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 30 secondi coinvolgente e brandizzato rivolto a potenziali clienti, offrendo una panoramica moderna e raffinata di un nuovo servizio IT, completo di musica di sottofondo professionale e una voce narrante AI autorevole. Dimostra come un creatore di video di formazione IT possa facilmente produrre contenuti di marketing di alta qualità, utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen per stabilire una forte presenza del marchio.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video istruttivo di 90 secondi progettato per creare video di formazione per un pubblico globale, dettagliando le migliori pratiche per il supporto IT remoto con dimostrazioni chiare sullo schermo e una narrazione calma e istruttiva. Questo video dovrebbe evidenziare l'importanza dell'accessibilità presentando i sottotitoli/caption di HeyGen, garantendo che tutti i discenti possano seguire efficacemente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione IT

Crea video di formazione IT professionali e coinvolgenti in modo efficiente utilizzando la nostra piattaforma AI generativa, ottimizzando il tuo flusso di produzione dallo script all'esportazione finale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. La nostra piattaforma utilizza la conversione da testo a video da script, trasformando efficacemente il tuo testo in una narrazione visiva per le tue lezioni IT.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un avatar AI diversificato dalla nostra libreria per presentare il tuo materiale di formazione. Questa funzione aggiunge un tocco umano, rendendo gli argomenti IT complessi più accessibili e coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Audio Professionale e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e la professionalità con la generazione di voce narrante per il tuo script. Questo assicura una narrazione chiara e coerente in tutto il tuo video di formazione IT.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, assicurandoti che sia perfettamente formattato per qualsiasi piattaforma. Distribuisci facilmente il tuo video di formazione IT di alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti IT Complessi

.

Trasforma facilmente argomenti IT complessi in video chiari e coinvolgenti, garantendo una migliore comprensione e un'educazione migliorata per i tirocinanti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione coinvolgenti?

La piattaforma AI generativa di HeyGen ti consente di convertire il testo in video senza problemi. Puoi facilmente produrre video di alta qualità e coinvolgenti per varie esigenze di formazione, dall'inserimento ai tutorial, riducendo drasticamente i tempi di produzione.

Posso personalizzare i miei video di formazione con elementi del marchio usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del marchio e i font personalizzati nei tuoi video. Puoi anche aggiungere una voce narrante AI per un'esperienza di marchio coerente e professionale.

Cosa rende HeyGen un creatore di video di formazione IT efficiente?

La piattaforma AI generativa di HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro di creazione video, eliminando la necessità di attrezzature complesse o attori. I nostri potenti strumenti AI consentono una produzione rapida di video di formazione IT professionali, aiutandoti a scalare i tuoi contenuti senza sforzo.

HeyGen supporta funzionalità come i sottotitoli per i video di formazione?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli accurati per tutti i tuoi video, garantendo accessibilità e apprendimento migliorato. Questa funzione è particolarmente utile per i video tutorial e i contenuti destinati all'integrazione con LMS.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo