Generatore di Video di Supporto IT AI per Soluzioni Rapide

Trasforma script tecnici in video di supporto IT professionali con testo-a-video da script, semplificando istruzioni complesse.

Crea una guida di risoluzione dei problemi di 1 minuto per un problema comune di supporto IT, rivolta agli utenti finali, adottando uno stile visivo pulito e professionale con una voce narrante chiara e calma. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script per dimostrare soluzioni passo-passo, semplificando il flusso di lavoro del generatore di video di supporto IT.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 2 minuti per l'onboarding di nuovi assunti tecnici, spiegando il software interno dell'azienda. Il pubblico di riferimento sono i nuovi dipendenti e lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e istruttivo, accompagnato da un tono audio amichevole e incoraggiante. Sfrutta le funzionalità di generazione di sottotitoli/caption e di voiceover di HeyGen per garantire chiarezza e accessibilità, specialmente con termini tecnici complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di prodotto dinamico di 45 secondi che evidenzi un recente aggiornamento software per il personale tecnico, presentando un'estetica visiva moderna e concisa con una consegna audio diretta e d'impatto. Questo prompt richiede l'uso dei modelli e delle scene di HeyGen e l'incorporazione del supporto della libreria multimediale/stock per illustrare rapidamente le nuove funzionalità, dimostrando l'utilità di un software di editing video AI nelle comunicazioni tecniche.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video utile di 90 secondi che dimostri come configurare un nuovo dispositivo periferico, rivolto agli utenti che necessitano di assistenza pratica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere di supporto e passo-passo, rendendo le istruzioni complesse facili da seguire. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per una visione ottimale su tutti i dispositivi e i sottotitoli/caption per rinforzare la guida parlata, migliorando l'esperienza complessiva di supporto IT.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Supporto IT

Trasforma senza sforzo soluzioni IT complesse in guide video chiare e coinvolgenti con avatar AI e tecnologia testo-a-video, semplificando i processi di supporto e onboarding.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci il tuo testo di supporto IT, istruzioni o dialoghi. La nostra piattaforma sfrutta la generazione testo-a-video per convertire il tuo contenuto scritto in scene dinamiche, pronte a diventare una guida IT chiara.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una galleria diversificata di avatar AI per essere il volto del tuo video di supporto IT. Questi presentatori realistici trasmetteranno il tuo messaggio in modo professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Miglioramenti
Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti dalla nostra libreria multimediale. Genera automaticamente sottotitoli per l'accessibilità e personalizza elementi di branding come loghi e colori per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di supporto IT rifinito. Scegli il rapporto d'aspetto preferito e scarica il file finale, pronto per essere distribuito immediatamente sulle tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti tecnici complessi e migliora l'educazione IT

.

Sfrutta HeyGen per scomporre concetti IT intricati in video facili da comprendere, migliorando significativamente la comprensione degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen supportare i team IT nella creazione di video?

HeyGen semplifica la creazione di video di supporto IT trasformando script di testo in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e voiceover realistici. Questo semplifica notevolmente il processo di generazione di spiegazioni di prodotto chiare e guide istruttive per argomenti tecnici.

Quali funzionalità di generazione video AI sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre robuste capacità di generazione video AI, permettendo agli utenti di creare video di alta qualità da prompt di testo con avatar AI personalizzabili e voiceover diversificati. Le sue funzionalità avanzate funzionano come un software di editing video AI completo, fornendo strumenti per una produzione video sofisticata.

HeyGen può integrarsi nei flussi di lavoro esistenti per la produzione video?

Sì, HeyGen è progettato per integrarsi senza problemi nei flussi di lavoro esistenti, supportando la collaborazione in tempo reale tra i team per una creazione di contenuti efficiente. Fornisce anche un'API robusta per soluzioni personalizzate, garantendo capacità di produzione video scalabili.

Come facilita HeyGen la portata globale con i contenuti video?

HeyGen facilita la portata globale attraverso un supporto multilingue completo e la generazione automatica di sottotitoli per i tuoi video. Questo consente una comunicazione efficace tra pubblici diversi con traduzioni professionali e audio perfettamente sincronizzato.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo