Sviluppa un video dinamico di 45 secondi rivolto ai team HR e L&D, mostrando come creare un modulo di 'benvenuto nel team' coinvolgente per l'inserimento dei dipendenti. Utilizza uno stile moderno e visivamente attraente con un avatar AI che guida i nuovi assunti, evidenziando gli avatar AI all'avanguardia di HeyGen per personalizzare i video di formazione e renderli più interattivi.
Produci un video conciso di 30 secondi per sviluppatori software e product manager, illustrando la rapida creazione di una documentazione video dettagliata per una nuova funzionalità rilasciata. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere nitido e diretto, utilizzando catture dello schermo con sovrapposizioni di testo dinamiche e sottotitoli chiari, un'offerta fondamentale della robusta funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, garantendo l'accessibilità per tutti gli utenti che seguono le guide utente.
Immagina un video promozionale di 60 secondi rivolto a piccoli imprenditori e formatori, dimostrando quanto facilmente possano trasformare materiali esistenti in video di formazione professionali. Lo stile dovrebbe essere ispirante e facile da seguire, mostrando una varietà di modelli pre-progettati e transizioni fluide disponibili attraverso la libreria completa di modelli e scene di HeyGen, dimostrando il potere di un generatore di video AI per un apprendimento efficace.
Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video di Formazione
Inizia scrivendo il tuo contenuto di supporto IT, poi sfrutta la capacità della piattaforma di trasformare il testo in video dallo script, accelerando la creazione di guide pratiche con AI.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Migliora le tue guide di supporto IT selezionando un avatar AI professionale per articolare le tue istruzioni in modo chiaro e coinvolgente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Genera Voiceover
Accompagna i tuoi contenuti visivi di supporto IT con una generazione di voiceover nitida e coerente, assicurando che ogni dettaglio tecnico sia ascoltato e compreso attraverso i voiceover AI.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto
Finalizza il tuo video, poi esportalo e condividilo facilmente all'interno della tua organizzazione, favorendo una condivisione efficiente della conoscenza all'interno del tuo team di supporto IT.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei video di formazione?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti sfruttando avatar AI realistici e una piattaforma robusta di testo-a-video. Puoi utilizzare modelli e scene progettati professionalmente per produrre rapidamente materiale di formazione dinamico e creativo con AI, rendendo il tuo contenuto più incisivo.

Cosa rende HeyGen un creatore ideale di video di formazione IT?

HeyGen è progettato per essere un creatore ideale di video di formazione IT, semplificando la creazione di documentazione video essenziale e guide pratiche con AI. Le sue funzionalità, tra cui un registratore di schermo AI e voiceover AI, consentono una produzione rapida ed efficiente di SOP con AI e guide utente, ottimizzando la condivisione della conoscenza per la formazione tecnica.

HeyGen può aiutare a creare video di formazione multilingue con AI?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video di formazione multilingue attraverso avanzati voiceover AI e una generazione precisa di sottotitoli. Questa capacità assicura che il tuo prezioso materiale di formazione con AI possa raggiungere un pubblico più ampio, favorendo una condivisione efficace della conoscenza tra team diversi.

Come supporta HeyGen la coerenza del marchio nella produzione di video di formazione?

HeyGen fornisce controlli completi del branding, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi in ogni video di formazione. Con modelli personalizzabili e un editor intuitivo, HeyGen assicura che tutta la tua documentazione video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

