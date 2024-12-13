Generatore di Video per Servizi IT: Crea Video Professionali Istantaneamente

Ottimizza la tua creazione di contenuti e impressiona i clienti con video professionali, facilmente generati utilizzando i nostri ampi modelli e scene.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 45 secondi per i responsabili dei team del dipartimento IT, annunciando nuovi protocolli di distribuzione del software. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e professionale, incorporando testo sullo schermo e una voce chiara e autorevole. Questa 'creazione video potenziata dall'AI' dovrebbe utilizzare la generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione coerente e includere sottotitoli per garantire accessibilità e comprensione in tutto il team, migliorando la 'creazione di contenuti' per uso interno.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio dinamico di 15 secondi per i social media rivolto agli appassionati di tecnologia interessati a una nuova funzionalità di cybersecurity. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e a taglio rapido, con grafiche audaci e una traccia di sottofondo energica synth-pop, con un avatar AI moderno che spiega il vantaggio. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per uno sviluppo rapido e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per diverse piattaforme, creando un 'video storytelling' d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Genera un video educativo di 60 secondi per dirigenti aziendali non tecnici, semplificando il concetto di migrazione al cloud. L'approccio visivo dovrebbe essere basato su infografiche e facile da digerire, accompagnato da una voce fuori campo rassicurante e informativa. Questo progetto di 'generatore di text-to-video' sfrutterà il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare immagini pertinenti e garantire che il copione sia perfettamente sincronizzato, creando un vero 'video professionale' che chiarisce servizi IT complessi.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Servizi IT

Crea senza sforzo video professionali per servizi IT con l'AI, trasformando il testo in visualizzazioni dinamiche e presentazioni coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia incollando il tuo copione di servizi IT o selezionando un modello pre-progettato per generare istantaneamente la tua scena video iniziale utilizzando la nostra funzionalità di text-to-video.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Migliora il tuo messaggio selezionando da una gamma diversificata di avatar AI realistici che possono presentare i tuoi contenuti sui servizi IT con credibilità professionale.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Integra una narrazione professionale sfruttando la nostra funzione di generazione di voiceover, assicurando che le tue spiegazioni sui servizi IT siano consegnate con chiarezza e impatto.
4
Step 4
Applica Branding ed Esporta
Assicura la coerenza del brand applicando i tuoi controlli di branding personalizzati, quindi esporta il tuo video di alta qualità, pronto per essere distribuito su vari canali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza le Comunicazioni IT Interne

Crea comunicazioni interne chiare e concise, aggiornamenti aziendali e guide tecniche utilizzando video AI, favorendo una migliore comprensione e collaborazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video potenziati dall'AI con avatar?

HeyGen semplifica la creazione di video potenziati dall'AI permettendoti di generare contenuti video di alta qualità utilizzando avatar AI realistici e convertendo i suggerimenti di testo direttamente in un coinvolgente storytelling video. Questo innovativo generatore di text-to-video ottimizza l'intero processo di produzione, rendendo i video professionali accessibili a tutti.

Quali opzioni creative sono disponibili per generare contenuti di video marketing coinvolgenti con HeyGen?

HeyGen offre una robusta suite di opzioni creative per il video marketing, inclusi modelli progettati professionalmente, un ampio stock di media e la possibilità di aggiungere animazioni per produrre video straordinari per qualsiasi campagna. Questo consente agli utenti di creare contenuti accattivanti che catturano il pubblico.

HeyGen può aiutare a creare contenuti video localizzati con voiceover diversi?

Sì, HeyGen supporta la creazione di contenuti video localizzati attraverso la generazione avanzata di voiceover in più lingue, rendendo il tuo storytelling video accessibile a un pubblico globale. Questo assicura che il tuo messaggio mantenga impatto e autenticità in diverse regioni per una creazione di contenuti efficace.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding per video professionali?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di aggiungere il tuo logo, specificare font personalizzati e mantenere i colori del brand in tutti i tuoi progetti video. Questo assicura che ogni video professionale rifletta la tua identità di marca unica, contribuendo a video straordinari che sono in linea con il brand.

