Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione conciso di 60 secondi rivolto al personale IT esistente, dettagliando un nuovo aggiornamento software. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e istruttivo con registrazioni dello schermo e sovrapposizioni animate, completato da una consegna audio sicura e informativa da un "AI avatar" generato in HeyGen, garantendo chiarezza e coinvolgimento per argomenti complessi.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di comunicazione interna di 30 secondi per tutti i dipendenti, spiegando un aggiornamento della politica di cybersecurity. Adotta uno stile visivo coinvolgente e diretto con grafiche colorate e testo conciso, accompagnato da musica di sottofondo vivace. Migliora l'accessibilità e la comprensione sfruttando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire che ogni dettaglio sia facilmente compreso.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dinamico di orientamento IT di 50 secondi per i potenziali nuovi assunti, mettendo in mostra gli aspetti innovativi del tuo ambiente tecnologico. La presentazione visiva dovrebbe essere energica e lungimirante, con una narrazione motivante e articolata generata attraverso la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen, comunicando efficacemente la visione e i valori dell'azienda.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il creatore di video di orientamento IT

Crea rapidamente video di orientamento IT coinvolgenti e informativi per i nuovi assunti, semplificando il tuo processo di onboarding con l'efficienza potenziata dall'AI.

1
Step 1
Incolla il tuo script
Inizia incollando il tuo script di orientamento IT. La nostra potente capacità di text-to-video da script converte istantaneamente il tuo contenuto in scene modificabili, formando la base per i tuoi video di formazione.
2
Step 2
Scegli i tuoi elementi visivi
Migliora il tuo video di orientamento IT introducendo un avatar AI per guidare i tuoi nuovi assunti. Seleziona tra una vasta gamma di avatar per trasmettere il tuo contenuto con un tocco amichevole e professionale utilizzando il nostro generatore di video AI.
3
Step 3
Applica branding e voce
Personalizza il tuo video con l'identità della tua azienda utilizzando controlli di branding per loghi e colori. Puoi anche generare una voce fuori campo professionale per garantire una comunicazione chiara durante l'orientamento IT.
4
Step 4
Esporta il tuo video
Genera il tuo video di orientamento IT di alta qualità, pronto per la distribuzione. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che il tuo video di comunicazione interna appaia perfetto su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci visivamente concetti IT complessi

Semplifica le informazioni complesse di orientamento IT in video esplicativi chiari e facili da comprendere, migliorando la comprensione e la comunicazione interna.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di onboarding personalizzati?

HeyGen offre strumenti estesi per personalizzare i video di orientamento dei dipendenti, inclusi controlli di branding per loghi e colori, e un'ampia selezione di template e scene. Questo ti permette di adattare perfettamente i video di onboarding coinvolgenti all'identità della tua azienda.

Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per un creatore di video di orientamento IT?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di text-to-video da script per semplificare la creazione di video di orientamento IT professionali. Puoi facilmente generare contenuti dinamici senza bisogno di attori o configurazioni di produzione complesse.

Posso mantenere controlli di branding coerenti in tutti i miei video di formazione con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen consente controlli di branding completi, permettendoti di applicare il logo, i colori e i font della tua azienda in modo coerente in tutti i tuoi video di formazione e comunicazioni interne. Questo assicura una presenza del brand professionale e unificata.

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi e di formazione sui prodotti?

HeyGen semplifica la produzione di vari contenuti, dai video esplicativi coinvolgenti ai dettagliati video di formazione sui prodotti, utilizzando avatar AI e funzionalità di text-to-video da script. La sua interfaccia intuitiva e i template e scene pronti all'uso accelerano la creazione di contenuti per i nuovi assunti.

