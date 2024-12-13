Generatore di Video di Orientamento IT: Onboarding Rapido e Coinvolgente

Progetta video di orientamento IT accattivanti con template personalizzabili per migliorare l'esperienza dei nuovi assunti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 2 minuti rivolto ai team di L&D e ai responsabili di dipartimento che necessitano di produrre contenuti di formazione tecnica di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere un coinvolgente video esplicativo con grafica dettagliata e transizioni dinamiche, completato da una voce AI chiara e autorevole. Evidenzia come gli avatar AI di HeyGen e la sofisticata generazione di Voiceover possano semplificare la creazione di complessi "video di formazione" e migliorare il coinvolgimento nell'apprendimento per una soluzione efficace di "generatore di video AI".
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di aggiornamento urgente di 45 secondi per il personale IT esistente riguardo a un nuovo protocollo di conformità. Questo video dovrebbe adottare un'estetica diretta e professionale con evidenti evidenziazioni di testo sullo schermo per le informazioni chiave, accompagnato da una voce AI calma e informativa. Sfrutta i Sottotitoli/didascalie di HeyGen e i Template & scene disponibili per distribuire rapidamente aggiornamenti cruciali di "formazione sulla conformità", assicurando che tutto il personale sia rapidamente informato utilizzando una piattaforma di "generatore di video AI".
Prompt di Esempio 3
Produci un video istruttivo di 1 minuto e 30 secondi che mostri come creare contenuti di supporto IT personalizzabili per un pubblico globale. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo dinamico e coinvolgente, con vari avatar AI che rappresentano diverse regioni, supportati da opzioni di voiceover multilingue. Sottolinea gli avatar AI di HeyGen, la generazione avanzata di Voiceover e le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per dimostrare ampie "opzioni di personalizzazione" per un efficace "generatore di video AI" utilizzato in contesti internazionali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Orientamento IT

Crea rapidamente video di orientamento IT coinvolgenti e informativi con l'AI, semplificando il processo di onboarding dei nuovi assunti.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando da una libreria di template pre-progettati o inserendo direttamente il tuo script di orientamento IT per impostare il tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una collezione diversificata di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio di orientamento IT, aggiungendo un tocco professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza Branding e Dettagli
Personalizza il tuo video applicando il branding specifico della tua azienda, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, per garantire la coerenza del brand.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video di orientamento IT ed esportalo nel rapporto d'aspetto preferito, pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento o piattaforme di condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva i Nuovi Talenti IT

Fornisci messaggi di benvenuto di impatto e favorisci un inizio positivo per i nuovi dipendenti IT utilizzando video ispiratori generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per generare video di alta qualità per l'orientamento e la formazione IT?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI per trasformare i testi in video coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover AI sincronizzati. Questo processo di trasformazione del testo in video crea in modo efficiente file MP4 professionali e ad alta risoluzione, ideali per le esigenze del generatore di video di orientamento IT e per video di formazione completi.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per allineare i video generati dall'AI con l'identità del nostro brand?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding robusti per incorporare il tuo logo e i colori aziendali direttamente nei tuoi video. Puoi scegliere tra una vasta gamma di template predefiniti e adattare gli avatar AI per abbinarsi perfettamente all'estetica e agli obiettivi di comunicazione del tuo brand, migliorando l'esperienza del creatore di video di onboarding.

HeyGen può creare video in più lingue per supportare programmi di onboarding e formazione globali?

Sì, HeyGen supporta una localizzazione completa con la capacità di generare video in oltre 140 lingue, utilizzando diversi voiceover AI e sottotitoli. Questa capacità lo rende una piattaforma video AI ideale per creare programmi di orientamento globali di impatto e contenuti di formazione sulla conformità accessibili.

Come può HeyGen integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti per una distribuzione senza soluzione di continuità dei contenuti?

HeyGen è progettato per una collaborazione senza soluzione di continuità e offre varie opzioni di integrazione, incluse le capacità di esportazione SCORM, per distribuire senza sforzo i tuoi contenuti video generati dall'AI nei sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti. Questo assicura una distribuzione efficiente dei tuoi video di formazione e onboarding per i dipendenti, migliorando l'efficacia complessiva.

