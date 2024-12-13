Creatore di Video di Onboarding IT: Semplifica la Formazione dei Dipendenti

Trasforma facilmente gli script in video formativi coinvolgenti utilizzando la nostra potente funzione Text-to-Video.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto per i nuovi assunti IT, fungendo da strumento completo per la creazione di video di onboarding IT. Questo video dovrebbe introdurre visivamente i software essenziali e le procedure di accesso ai sistemi con uno stile professionale e informativo, sfruttando la funzione Text-to-video da script per garantire un'informazione accurata e una presentazione visiva pulita.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi per tutti i nuovi dipendenti, spiegando le principali politiche di sicurezza IT utilizzando avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accessibile, incorporando esempi sullo schermo per semplificare concetti complessi, con un audio chiaro e articolato progettato per rendere i video di onboarding dei dipendenti accessibili e facili da comprendere per un pubblico non tecnico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial conciso di 45 secondi rivolto ai dipendenti che devono apprendere un software specifico, evidenziando un consiglio o trucco pratico. Il video deve essere visivamente chiaro e conciso, utilizzando segmenti registrati dallo schermo con sovrapposizioni di testo, e dovrebbe utilizzare la capacità di generazione di Voiceover per fornire un audio istruttivo nitido per un contenuto formativo efficace.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di benvenuto di 60 secondi per tutti i nuovi assunti, fornendo una panoramica di alto livello dell'infrastruttura IT dell'azienda e dei canali di supporto. Questo video di onboarding dovrebbe avere uno stile visivo moderno e stimolante, incorporando grafiche di marca, e dovrebbe sfruttare Templates & scenes per creare rapidamente una prima impressione coinvolgente e professionale per i nuovi membri del team.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding IT

Crea facilmente video di onboarding IT professionali e coinvolgenti per accogliere i nuovi dipendenti e semplificare la loro formazione con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi il tuo contenuto di onboarding IT e utilizza la funzione Text-to-Video di HeyGen per convertire il tuo script scritto direttamente in una narrazione video coinvolgente. Questo assicura un messaggio chiaro e coerente per i nuovi assunti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di Presentatori AI per essere il volto del tuo video di onboarding IT. Seleziona il presentatore virtuale perfetto per trasmettere il tuo contenuto formativo in modo amichevole e professionale, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi e Branding
Personalizza il tuo video con elementi visivi pertinenti, musica e il branding della tua azienda. Sfrutta modelli video personalizzabili e integra il tuo logo e i tuoi colori per garantire che i tuoi video di onboarding IT siano in linea con l'identità aziendale.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Con un solo clic, genera il tuo video di onboarding completo, con generazione di voiceover professionale ed elementi visivi. Esporta e condividi facilmente il tuo contenuto formativo finalizzato con i nuovi membri del team, garantendo un'esperienza di onboarding fluida.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Tecniche Complesse

.

Utilizza presentatori AI per semplificare concetti IT complessi in video tutorial e demo di prodotto facili da comprendere per i nuovi assunti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding dei dipendenti coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente contenuti professionali per la creazione di video di onboarding IT utilizzando Presentatori AI e modelli video personalizzabili. Questo riduce significativamente il tempo di produzione per creare video formativi coinvolgenti per i nuovi dipendenti.

Quali capacità AI offre HeyGen per generare contenuti video da testo?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di creazione video AI, inclusa una robusta funzione Text-to-Video, per trasformare i tuoi script in video raffinati. Questa capacità include la generazione di voiceover realistici e l'animazione di Presentatori AI per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.

HeyGen consente un'ampia personalizzazione e branding nei suoi modelli video?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video siano in linea con l'identità della tua azienda. Il nostro editor video intuitivo supporta regolazioni facili e funzionalità come la collaborazione facilitano l'input del team per risultati perfetti.

HeyGen supporta la creazione di video formativi e tutorial multilingue?

Assolutamente. HeyGen è progettato per supportare la creazione di contenuti formativi multilingue, rendendolo ideale per una forza lavoro diversificata. Inoltre, puoi integrare la registrazione dello schermo per produrre video demo di prodotto e video tutorial completi con facilità.

