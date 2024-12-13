Generatore di Video di Onboarding IT: Ottimizza la Formazione dei Nuovi Assunti

Crea video di onboarding IT coinvolgenti che riducono i tempi di formazione e i ticket di supporto, utilizzando la trasformazione del testo in video da script per una produzione senza intoppi.

Immagina un video di benvenuto di 45 secondi, vivace e progettato per i nuovi assunti del dipartimento IT, con "personaggi animati" allegri e "video di onboarding coinvolgenti" per presentare i membri del team e i valori chiave dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, accompagnato da una voce narrante professionale e vivace generata utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, creando un immediato senso di appartenenza ed entusiasmo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial conciso di 60 secondi per i membri del team esistenti per padroneggiare un nuovo strumento IT, sfruttando registrazioni dello schermo chiare e grafiche illustrative dalla libreria multimediale/stock di HeyGen. Questa "documentazione video" dovrebbe scomporre i passaggi complessi in un formato facilmente digeribile, con uno stile visivo semplice, una narrazione informativa e sottotitoli precisi per accessibilità e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di comunicazione interna mirato di 30 secondi per i team interfunzionali, annunciando un aggiornamento critico del sistema IT con "grafiche ricche" e un tocco personalizzato. Questo pezzo di "contenuto personalizzato" dovrebbe utilizzare un design visivo elegante e professionale, completato da una voce narrante sicura e sovrapposizioni di testo personalizzate, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per diffondere rapidamente informazioni cruciali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video "quick fix" di 20 secondi per gli utenti finali, affrontando una comune domanda di supporto IT come "come reimpostare la password", utilizzando un approccio amichevole e diretto. Questo esempio di "generatore di video AI" dovrebbe impiegare uno stile visivo pulito e istruttivo con animazioni passo-passo, garantendo una visione ottimale su qualsiasi dispositivo grazie alla funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, rendendolo un pezzo davvero utile di "video di formazione".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Onboarding IT

Crea in modo efficiente video di onboarding IT professionali con l'AI. Guida i nuovi assunti attraverso strumenti e processi essenziali utilizzando l'automazione intelligente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di onboarding o sfruttando script generati automaticamente dall'AI per creare una narrazione chiara e concisa per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli e integra elementi coinvolgenti come personaggi animati o avatar AI per rappresentare i membri del tuo team o i ruoli.
3
Step 3
Personalizza il Contenuto
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo marchio, aggiungi voiceover con sintesi vocale e incorpora registrazioni dello schermo del software. Personalizza facilmente il contenuto per adattarlo alle linee guida specifiche della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di onboarding IT ed esportalo in vari formati adatti alle tue piattaforme preferite. Condividi efficacemente il contenuto video con i nuovi assunti, garantendo un accesso immediato alle informazioni vitali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure IT Complesse

.

Migliora la comprensione e riduci le curve di apprendimento per i nuovi assunti trasformando concetti e procedure IT complesse in documentazione video facilmente digeribile.

background image

Domande Frequenti

HeyGen può semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti?

Sì, HeyGen sfrutta il suo potente generatore di video AI per trasformare il testo in video di onboarding dinamici e coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra vari modelli e avatar AI, creando video d'impatto che ottimizzano il processo di onboarding.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding nei video di onboarding di HeyGen?

HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi video di onboarding, permettendoti di integrare il logo e i colori del tuo marchio. Scegli tra una libreria di modelli, aggiungi grafiche ricche e utilizza vari asset creativi per garantire la coerenza del marchio.

HeyGen offre funzionalità AI per la generazione di script e voiceover?

Sì, HeyGen offre funzionalità AI avanzate, tra cui la sintesi vocale per voci AI realistiche e script generati automaticamente. Questo semplifica il processo di generazione dei contenuti, rendendo facile creare voiceover professionali per i tuoi video di formazione.

Come supporta HeyGen la documentazione video e la collaborazione efficienti?

HeyGen fornisce strumenti collaborativi e funzionalità di cattura schermo e video per facilitare la documentazione video senza intoppi e la creazione di video di formazione. Questa piattaforma robusta garantisce un lavoro di squadra efficiente nello sviluppo di contenuti educativi completi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo