Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per responsabili della conformità e team di sicurezza IT, spiegando i passaggi critici per ottenere la certificazione ISO/IEC 27001 utilizzando la creazione di video sicuri. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e autorevole, con grafiche chiare sullo schermo e una voce narrante sicura. Utilizza la funzione Text-to-video da script di HeyGen per generare in modo efficiente il contenuto parlato preciso, assicurando che tutti i protocolli di sicurezza dei dati siano chiaramente articolati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video di formazione aziendale completo di 2 minuti rivolto agli enti di certificazione e ai clienti aziendali, dimostrando come HeyGen funzioni come un essenziale Creatore di Video per la Certificazione ISO. Questo video dovrebbe adottare un design informativo e elegante a livello aziendale, incorporando un avatar AI articolato per guidare gli spettatori attraverso complessi standard di conformità. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per presentare una spiegazione strutturata e visivamente attraente dei requisiti di governance AI.
Produci un video di comunicazione interna conciso di 60 secondi rivolto ai dipartimenti di comunicazione aziendale e HR per la formazione sulla consapevolezza della sicurezza, evidenziando le migliori pratiche per la sicurezza dei dati e la sicurezza a livello aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e professionale, con animazioni sottili che rafforzano i punti chiave e una voce narrante simile a quella umana generata da HeyGen. Assicurati che i Sottotitoli/caption di HeyGen siano abilitati per l'accessibilità e la chiarezza nella trasmissione di informazioni cruciali.
Progetta un video esplicativo di 1 minuto per sviluppatori AI, product manager e team legali, semplificando i complessi principi della ISO 42001 nel contesto di una piattaforma video AI. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno, pulito e istruttivo, completato da una voce AI calma e chiara. Massimizza l'impatto integrando diversi elementi visivi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen e ottimizza la presentazione su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per la Certificazione ISO

Produci con fiducia video conformi e professionali con HeyGen, garantendo sicurezza a livello aziendale e aderenza agli standard ISO dallo script all'esportazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video Sicuro
Redigi il contenuto del tuo video utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen, operando in un ambiente costruito per la creazione di video sicuri.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio, assicurando che la produzione del tuo video sia conforme agli standard ISO/IEC 27001.
3
Step 3
Applica Controlli di Branding
Personalizza il tuo video con controlli di branding per loghi e colori, rafforzando il tuo impegno per la sicurezza dei dati e una presentazione professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Conforme
Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per finalizzare il tuo video, producendo un output professionale adatto alle tue esigenze di Creatore di Video per la Certificazione ISO.

Chiarisci i Processi di Certificazione Complessi

Semplifica i complessi requisiti di certificazione ISO e la preparazione agli audit, rendendo le procedure complesse accessibili e facili da comprendere per tutti i team.

Domande Frequenti

Come garantisce HeyGen la creazione di video sicuri per le aziende che richiedono standard di conformità?

HeyGen è progettato come un Creatore di Video per la Certificazione ISO, aderendo a rigorosi standard di conformità tra cui ISO/IEC 27001 e ISO 42001. Questo impegno garantisce un ambiente di creazione video altamente sicuro, proteggendo l'integrità dei tuoi contenuti e dati durante tutto il processo.

Qual è l'impegno di HeyGen verso la governance AI e l'uso responsabile all'interno della sua piattaforma video AI?

HeyGen dà priorità a una solida governance AI, garantendo uno sviluppo e un'implementazione etica di tutte le funzionalità guidate dall'AI sulla nostra piattaforma video AI. La nostra dedizione alla sicurezza dei dati e agli standard di conformità sostiene tutti gli aspetti delle nostre capacità AI, promuovendo pratiche AI responsabili.

HeyGen può garantire la sicurezza a livello aziendale per le informazioni sensibili elaborate durante la generazione di video?

Sì, HeyGen è progettato per la creazione di video sicuri, impiegando misure di sicurezza a livello aziendale per proteggere i tuoi contenuti sensibili e la sicurezza dei dati. Che si tratti di utilizzare Text-to-video o di generare avatar AI, la nostra piattaforma mantiene rigorosi protocolli di sicurezza per i tuoi progetti.

Quali misure di sicurezza dei dati implementa HeyGen per proteggere i contenuti degli utenti e le informazioni personali?

HeyGen implementa misure di sicurezza dei dati complete, tra cui crittografia avanzata, controlli di accesso e audit regolari, per proteggere tutti i contenuti degli utenti e le informazioni personali. La nostra piattaforma di creazione video sicura è costruita per soddisfare elevati standard di protezione dei dati e privacy.

