Creatore di Video per la Certificazione ISO per Video AI Sicuri e Conformi
Garantisci la sicurezza dei dati e il rispetto degli standard di conformità con funzionalità di sicurezza a livello aziendale e la funzione Text-to-video da script senza interruzioni.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di formazione aziendale completo di 2 minuti rivolto agli enti di certificazione e ai clienti aziendali, dimostrando come HeyGen funzioni come un essenziale Creatore di Video per la Certificazione ISO. Questo video dovrebbe adottare un design informativo e elegante a livello aziendale, incorporando un avatar AI articolato per guidare gli spettatori attraverso complessi standard di conformità. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per presentare una spiegazione strutturata e visivamente attraente dei requisiti di governance AI.
Produci un video di comunicazione interna conciso di 60 secondi rivolto ai dipartimenti di comunicazione aziendale e HR per la formazione sulla consapevolezza della sicurezza, evidenziando le migliori pratiche per la sicurezza dei dati e la sicurezza a livello aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e professionale, con animazioni sottili che rafforzano i punti chiave e una voce narrante simile a quella umana generata da HeyGen. Assicurati che i Sottotitoli/caption di HeyGen siano abilitati per l'accessibilità e la chiarezza nella trasmissione di informazioni cruciali.
Progetta un video esplicativo di 1 minuto per sviluppatori AI, product manager e team legali, semplificando i complessi principi della ISO 42001 nel contesto di una piattaforma video AI. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno, pulito e istruttivo, completato da una voce AI calma e chiara. Massimizza l'impatto integrando diversi elementi visivi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen e ottimizza la presentazione su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione sulla Conformità ISO.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione dei dipendenti con video guidati dall'AI, garantendo una comprensione completa degli standard e delle politiche ISO.
Espandi l'Educazione alla Conformità Globale.
Sviluppa e distribuisci in modo efficiente corsi di formazione ISO estesi a una forza lavoro globale, soddisfacendo esigenze linguistiche e di apprendimento diverse.
Domande Frequenti
Come garantisce HeyGen la creazione di video sicuri per le aziende che richiedono standard di conformità?
HeyGen è progettato come un Creatore di Video per la Certificazione ISO, aderendo a rigorosi standard di conformità tra cui ISO/IEC 27001 e ISO 42001. Questo impegno garantisce un ambiente di creazione video altamente sicuro, proteggendo l'integrità dei tuoi contenuti e dati durante tutto il processo.
Qual è l'impegno di HeyGen verso la governance AI e l'uso responsabile all'interno della sua piattaforma video AI?
HeyGen dà priorità a una solida governance AI, garantendo uno sviluppo e un'implementazione etica di tutte le funzionalità guidate dall'AI sulla nostra piattaforma video AI. La nostra dedizione alla sicurezza dei dati e agli standard di conformità sostiene tutti gli aspetti delle nostre capacità AI, promuovendo pratiche AI responsabili.
HeyGen può garantire la sicurezza a livello aziendale per le informazioni sensibili elaborate durante la generazione di video?
Sì, HeyGen è progettato per la creazione di video sicuri, impiegando misure di sicurezza a livello aziendale per proteggere i tuoi contenuti sensibili e la sicurezza dei dati. Che si tratti di utilizzare Text-to-video o di generare avatar AI, la nostra piattaforma mantiene rigorosi protocolli di sicurezza per i tuoi progetti.
Quali misure di sicurezza dei dati implementa HeyGen per proteggere i contenuti degli utenti e le informazioni personali?
HeyGen implementa misure di sicurezza dei dati complete, tra cui crittografia avanzata, controlli di accesso e audit regolari, per proteggere tutti i contenuti degli utenti e le informazioni personali. La nostra piattaforma di creazione video sicura è costruita per soddisfare elevati standard di protezione dei dati e privacy.