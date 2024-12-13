Creatore di Video Pitch per Investitori per Vincere Round di Finanziamento

Trasforma i tuoi concetti in presentazioni accattivanti senza sforzo. Utilizza avatar AI per presentare la tua visione con professionalità e attrarre investimenti cruciali.

Crea un video accattivante di 60 secondi per presentare un innovativo strumento tecnologico a potenziali investitori in fase iniziale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, con un avatar AI che offre una presentazione chiara e sicura su uno sfondo animato pulito, completato da una funzione di generazione di voiceover professionale per articolare idee complesse con precisione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi trasformando una presentazione statica in una narrazione visiva coinvolgente rivolta a Venture Capitalist e Angel Investor. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e professionale, utilizzando diversi modelli e scene per transizioni d'impatto e integrando sottotitoli chiari per garantire accessibilità e ritenzione dei principali metriche finanziarie.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di presentazione di 30 secondi rivolto a fondatori di startup tecnologiche in cerca di finanziamenti rapidi, illustrando come convertire facilmente un copione grezzo in una presentazione raffinata. L'estetica dovrebbe essere veloce, moderna e ispiratrice, sfruttando la capacità di testo-a-video da copione per generare rapidamente una narrazione coinvolgente, supportata da immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video persuasivo di 90 secondi per presentare un prodotto a investitori aziendali e partner strategici, enfatizzando l'opportunità di mercato e il ROI. Il design visivo dovrebbe essere raffinato e aziendale, incorporando immagini di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock per ottenere un'estetica professionale simile all'uso di modelli video premium, garantendo una visione ottimale su tutte le piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una distribuzione diversificata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Pitch per Investitori

Crea un video pitch professionale e coinvolgente senza sforzo per catturare l'attenzione dei potenziali investitori e trasmettere chiaramente la tua visione.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia delineando il tuo messaggio chiave. Utilizza la capacità di testo-a-video da copione per trasformare la tua presentazione scritta in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona un avatar AI per rappresentare il tuo marchio o te stesso. Migliora la tua presentazione con elementi visivi generati dall'AI o carica i tuoi per illustrare efficacemente i tuoi punti.
3
Step 3
Applica il Branding
Personalizza il tuo video con kit di personalizzazione del marchio, inclusi il tuo logo e i colori del marchio. Affina le scene utilizzando modelli e scene per garantire un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Pitch
Finalizza il tuo video pitch ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Il tuo video accattivante è ora pronto per essere condiviso con i potenziali investitori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Consegna Pitch Ispiratori per Investitori

.

Crea video pitch motivazionali e ispiratori che risuonano profondamente con gli investitori, articolando la visione e il potenziale di crescita della tua azienda.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video pitch per investitori?

HeyGen offre una piattaforma intuitiva per produrre video pitch per investitori in modo efficiente. Sfrutta i nostri diversi modelli video e avatar AI per trasformare la tua presentazione e il tuo copione in una presentazione professionale.

HeyGen può migliorare la mia presentazione con avatar AI?

Sì, HeyGen ti consente di integrare senza problemi avatar AI realistici nei tuoi video di presentazione. Questi elementi visivi generati dall'AI aggiungono un elemento dinamico e coinvolgente, aiutando il tuo messaggio a risuonare fortemente con gli investitori.

Quali funzionalità offre HeyGen per la conversione da copione a video?

HeyGen ti consente di convertire direttamente il tuo copione in un video pitch di alta qualità utilizzando la tecnologia testo-a-video. Puoi anche aggiungere un voiceover professionale per garantire che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro ed efficace.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio per i video pitch?

Assolutamente, HeyGen offre kit di personalizzazione del marchio completi per mantenere l'identità visiva della tua azienda. Puoi applicare il tuo logo, colori e font per garantire un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi video pitch per investitori.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo