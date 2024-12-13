Potenzia il Tuo Pitch: Generatore di Pitch Deck AI per il Successo

Ottieni finanziamenti senza sforzo con la nostra piattaforma alimentata da AI. Crea video di presentazione per investitori professionali utilizzando avatar AI realistici.

Crea un video di presentazione per investitori di 90 secondi progettato per aiutare le startup in fase iniziale a ottenere finanziamenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo nitido, professionale ed energico, accompagnato da una voce fuori campo sicura e chiara generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen. Concentrati su una chiara dichiarazione del problema, una soluzione unica e una forte chiamata all'azione, mantenendo la narrazione concisa e d'impatto per investitori impegnati.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di presentazione per investitori di 1 minuto, conciso e professionale, su misura per aziende consolidate che presentano un nuovo progetto ai principali stakeholder. Utilizza un'estetica visiva elegante e aziendale con visualizzazioni di dati e sottotitoli chiari e professionali resi tramite la capacità di HeyGen, assicurando che ogni punto sia compreso. L'audio dovrebbe essere autorevole e informativo, rafforzando il tuo Branding Professionale durante tutta la presentazione per instillare fiducia e chiarezza nel tuo pubblico.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dimostrativo coinvolgente di 2 minuti rivolto a potenziali investitori per innovatori tecnologici che spiegano caratteristiche complesse del prodotto. Utilizza visuali moderne e interattive, incorporando gli avatar AI di HeyGen per articolare concetti intricati con chiarezza e precisione, insieme a elementi visivi dinamici per mostrare la funzionalità del prodotto. L'audio dovrebbe essere esplicativo ed entusiasta, guidando lo spettatore attraverso gli aspetti tecnici della tua innovazione, fungendo efficacemente da generatore di pitch deck AI in forma di video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di presentazione rapido e d'impatto di 45 secondi per fondatori che operano sotto scadenze strette, evidenziando la proposta di valore della tua startup. Sfrutta la funzione di Templates & scenes di HeyGen per stabilire uno stile visivo veloce e conciso, comunicando rapidamente i benefici chiave. L'audio dovrebbe essere vivace e diretto, lasciando un'impressione memorabile sul tuo pubblico, rendendolo un efficace creatore di video di presentazione per investimenti che offre risultati in modo efficiente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Presentazione per Investimenti

Crea video di presentazione per investitori professionali senza sforzo per articolare la tua visione, catturare potenziali investitori e ottenere i finanziamenti necessari per far crescere la tua impresa.

1
Step 1
Crea il Contenuto del Tuo Video di Presentazione
Inizia trasformando il tuo script in contenuti video coinvolgenti utilizzando la potente capacità di Text-to-video da script di HeyGen, assicurandoti che il tuo messaggio principale sia chiaro e conciso.
2
Step 2
Aggiungi Visuali Professionali e Branding
Eleva la tua presentazione integrando avatar AI realistici ed elementi di branding personalizzati, dando al tuo video un aspetto raffinato e professionale che risuona con gli investitori.
3
Step 3
Affina la Tua Storia con Audio d'Impatto
Migliora la tua narrazione generando voiceover chiari e coinvolgenti che aggiungono profondità ed emozione, assicurandoti che la tua storia comunichi efficacemente la tua proposta di valore e visione.
4
Step 4
Esporta e Condividi per il Successo nei Finanziamenti
Finalizza il tuo video di presentazione per investitori di alta qualità, pronto per essere condiviso, e scaricalo in straordinaria risoluzione 4K per lasciare un'impressione duratura e ottenere con fiducia i finanziamenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Persuadi e Coinvolgi gli Investitori

.

Crea video dinamici che catturano e convincono i potenziali investitori, comunicando efficacemente la tua proposta di valore e favorendo la fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video pitch deck AI?

HeyGen sfrutta un editor intuitivo drag-and-drop e una piattaforma di creazione video alimentata da AI per semplificare la produzione di video pitch deck coinvolgenti. Gli utenti possono facilmente generare contenuti da script o suggerimenti, rendendo il processo di creazione di video di presentazione per investitori professionali efficiente e accessibile.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per i video di presentazione per investitori?

HeyGen offre funzionalità avanzate come avatar AI realistici e output in straordinaria risoluzione 4K per elevare il tuo video di presentazione per investimenti. Puoi incorporare elementi visivi dinamici e applicare il Branding Professionale per assicurarti che la tua presentazione si distingua.

HeyGen può aiutare a ottenere finanziamenti con un video di presentazione per investimenti professionale?

Assolutamente. HeyGen è un potente creatore di video di presentazione per investimenti progettato per aiutarti a ottenere finanziamenti creando video di presentazione per investitori d'impatto e professionali. La nostra piattaforma supporta tecniche di narrazione efficaci per trasmettere chiaramente la tua visione e attrarre potenziali investitori.

Sono disponibili modelli gratuiti per iniziare rapidamente un pitch deck AI?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli gratuiti specificamente progettati per creare un pitch deck AI. Questi modelli offrono un punto di partenza rapido e professionale, permettendoti di concentrarti sul tuo contenuto e accelerare la generazione del tuo video di presentazione per investimenti.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo